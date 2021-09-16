Синоптик рассказал, когда в Украине потеплеет и наступит настоящее бабье лето

Когда наступит бабье лето в Украине / ua.depositphotos.com

Погода в Украине в сентябре резко изменилась. Страну атаковал холод, но, по прогнозу синоптиков бабье лето еще будет.

Как рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, так называемое бабье лето может прийти в Украину в третьей декаде сентября.

В этот период ожидается теплая и спокойная погода.

По его словам, такого термина, как "бабье лето", метеорологи не знают, но понимают под ним период какой-то тихой, спокойной, теплой погоды после похолоданий.

"Такой период можно ожидать, скажем, с 19-20-го числа, а потом снова будет период похолодания, затем снова период потепления. Однако где-то в третьей декаде сентября можно говорить, что там будут несколько дней с такой температурой и характером погоды, который можно назвать "бабьим летом", - рассказал Кульбида в интервью РБК-Украина.

Реклама

Читайте такжеНалетит снег и ударит мороз: синоптики озвучили детальный прогноз погоды на октябрь

Ранее метеоролог Вазира Мартазинова прогнозировала, что в Украине осенью вероятны морозы до -5 градусов, а в конце ноября стоит ожидать прихода зимы.

Как сообщал Главред, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что зима 2021-2022 в Украине будет снежной и холодной. Февраль обещает быть "лютым", возможны даже бураны, свидетельствует прогноз погоды.