Синоптики изменили прогноз погоды и сообщили о морозе со снегом

В Украине снова прогнозируют снег и зимнюю погоду.
Погода в Украину пришла весенняя, на днях будет светить солнце, а столбики термометров поднимутся до +15 градусов. Однако по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, уже с 5 марта в северных и западных областях прогнозируют похолодание и снег.
В северных и западных областях 5 марта будет падать небольшой мокрый снег и дождь, в Карпатах ожидают умеренные осадки.
Температура ночью 0...+5 градусов, днем будет +4...+9 градусов. В то же время на юге воздух прогреется до 13 градусов.
На дорогах, кроме юга и востока, местами прогнозируют гололедицу.
Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-восточный, будет разгоняться до 7 – 12 метров в секунду.
В Киеве 5 марта тоже пройдет небольшой мокрый снег и дождь, а температура составит +2 ...+4 градуса, а на дорогах может быть скользко.
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6 марта низкие температуры на западе и севере сохранятся, однако снег уже не будет падать. Зато осадки ожидают в восточных областях.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Синоптики уточнили прогноз, когда в Украину придет настоящая теплая весна. Март начнется снегом, дождями и морозами, во второй декаде вроде бы придет весна, но затем снова похолодает, пойдут дожди с мокрым снегом.
- Власти и синоптики призвали киевлян готовиться к наводнению.
- Специалисты дали неожиданный прогноз погоды на весну: ожидается снег до начала апреля. В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.