Синоптики изменили прогноз погоды и сообщили о морозе со снегом

Погода в Украине испортится / pixabay

Погода в Украину пришла весенняя, на днях будет светить солнце, а столбики термометров поднимутся до +15 градусов. Однако по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, уже с 5 марта в северных и западных областях прогнозируют похолодание и снег.

В северных и западных областях 5 марта будет падать небольшой мокрый снег и дождь, в Карпатах ожидают умеренные осадки.

Температура ночью 0...+5 градусов, днем ​​будет +4...+9 градусов. В то же время на юге воздух прогреется до 13 градусов.

На дорогах, кроме юга и востока, местами прогнозируют гололедицу.

Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-восточный, будет разгоняться до 7 – 12 метров в секунду.

В Киеве 5 марта тоже пройдет небольшой мокрый снег и дождь, а температура составит +2 ...+4 градуса, а на дорогах может быть скользко.

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6 марта низкие температуры на западе и севере сохранятся, однако снег уже не будет падать. Зато осадки ожидают в восточных областях.

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