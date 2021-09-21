Синоптики рассказали, когда вернется тепло и солнце в Украину

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине на этой неделе резко изменилась. После тепла и солнца в страну пришло похолодание и дождь.

Как говорят синоптики, потепление стоит ожидать уже в ближайшие выходные.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха говорит, что температура воздуха постепенно будет повышаться.

"Повышение температуры ожидаем уже в конце недели, на выходных погода уже начнет улучшаться, и дневные максимумы, особенно на юге, начнут доходить до 15 градусов тепла", - сказала она и добавила, что несколько прохладнее будет в западных районах.

Как отметила синоптик, начиная с субботы облачность снизится, а осадки будут уменьшаться.

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По прогнозу Укргидрометцентра, в пятницу, 24 сентября, через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт, когда ожидаются более интенсивные дожди, чем в течение недели.

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Синоптики ресурса Gismeteo прогнозируют, что антициклон с солнцем и высокой температурой придет в страну к выходным и задержится до начала недели, то есть, предварительно это будет 25-28 сентября.

А вот синоптики ресурса meteoprog.ua составили прогноз погоды для Киева на две недели. Судя по карте в столице потеплеет до + 22 градусов.

Ранее метеоролог Вазира Мартазинова прогнозировала, что в Украине осенью вероятны морозы до -5 градусов, а в конце ноября стоит ожидать прихода зимы.

Как сообщал Главред, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что зима 2021-2022 в Украине будет снежной и холодной. Февраль обещает быть "лютым", возможны даже бураны, свидетельствует прогноз погоды.