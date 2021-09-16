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Суровые морозы исчезнут: синоптик рассказал о предстоящей зиме в Украине

16 сентября 2021, 19:06
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Кульбида не спешит делать прогноз относительно наступления зимы в этом году.

Погода
Погода в Украине зимой / ua.depositphotos.com

Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида рассказал, что глобальное потепление затронет Украину, но зимы в стране со временем не исчезнут.

Кульбида признает, что у украинцев будет все меньше и меньше снежных дней.

По словам синоптика, каждые 10 лет средняя температура в Украине повышается на 0,4 градуса, то есть через 20 лет она вырастет почти на градус, а это очень много.

"И тогда, конечно, количество зимних дней резко сократится, а еще через 10-20 лет их вообще будет очень мало, при сохранении аналогичных тенденций в температуре воздуха", - сказал Кульбида, передает РБК-Украина.

Однако синоптик не спешит делать прогноз относительно наступления зимы в этом году.

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"Зима может быть и раньше, и позже, а потом отступить и прийти снова. Поэтому делать такие долгосрочные прогнозы рискованно и неправильно", - сказал Кульбида, добавив, что таким образом люди могут быть дезинформированы.

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Ранее метеоролог Вазира Мартазинова прогнозировала, что в Украине осенью вероятны морозы до -5 градусов, а в конце ноября стоит ожидать прихода зимы.

Как сообщал Главред, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что зима 2021-2022 в Украине будет снежной и холодной. Февраль обещает быть "лютым", возможны даже бураны, свидетельствует прогноз погоды.

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