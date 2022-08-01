Тепло, но неустойчиво - с дождями и грозами: прогноз погоды от Диденко на 2 августа

Тепло, но неустойчиво - с дождями и грозами: прогноз погоды от Диденко / pixabay

В нынешнем году 2 августа, в день святого пророка Илии, в Украине будет, в основном, достаточно теплая погода ‒ но с осадками. Именно такой прогноз выложила в Сеть известный украинский синоптик Наталья Диденко.

В южных областях она прогнозируют до +30 градусов по шкале Цельсия. Также ожидается, что средняя температура воздуха составит +24...+29 градусов по шкале Цельсия.

Дожди, говорит Диденко, из-за новоприбывшего в Украину циклона будут идти практически по всей стране ‒ кроме западных областей.

В Киеве 2 августа ожидаются плотные осадки ‒ дождь, а местами даже гроза. Максимальная температура воздуха ‒ +26 градусов по шкале Цельсия.

Читайте такжеПриметы на 2 августа: какие 3 вещи нельзя делать в день Ильи, чтобы не привлечь беду

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине, с одной стороны, вскоре ожидается новое повышение температуры воздуха.

С другой сторон, говорят синоптики, аномально низкая температура воздуха также прогнозируется в Украине - в отдельные дни столбики покажут на 5-7 градусов меньше климатической нормы.

Другие новости: