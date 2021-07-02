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Теплых дней будет мало: синоптик уточнила прогноз погоды на июль

2 июля 2021, 09:38
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Первая десятидневка июля окажется не совсем летней. Не жаркой будет и третья декада месяца.

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Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в июле 2021 / Фото pixaby

Погода в Украине в ближайшее время изменится. На смену жарким дням придет прохлада. Кроме того, циклон принесет в страну дожди.

Такой прогноз погоды озвучила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, пишут Факты. По ее словам, в ближайшие дни погода в Украине будет иметь нестабильный характер.

В частности, 2-3 июля будет сухо только на Востоке страны. С 4-5 июля будет преимущественно без осадков в западных областях. А 6-7 числа погоду в большинстве областей определит циклон, который принесет дожди.

"Температура ночью будет держаться в рамках 15-20 градусов тепла. А днем ​​столбики термометров будут колебаться в пределах +18... +23 градусов", - прогнозирует синоптик.

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Примерно такой же прогноз погоды озвучил народный синоптик Владимир Деркач. По его мнению, первая десятидневка июля окажется не совсем летней: теплых дней будет мало, возможны дожди.

"Середина месяца будет теплой, но не жаркой, как это было в конце июня, также возможны небольшие осадки. Не жаркой будет и третья декада июля", - считает Деркач.

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Как сообщал Главред, народный синоптик Леонид Горбань считает, что с 11-12 июля в Украину придут дожди и бури. С 18 до 28 июля будет жарко, а с 25-го числа ожидаются грозы. Такая погода в Украине продержится до конца месяца.

Кроме того Горбань озвучил прогноз погоды на август 2021. По его словам, удушливая жара будет чередоваться с периодами дождей. Но в целом август 2021 обещает быть теплым, а в конце месяца по ночам будет уже ощущаться "дыхание осени".

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