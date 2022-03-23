Украину накроет снегом и опасной погодой: синоптики предупредили об опасности

В северных, центральных областях местами Николаевской области Одесской области ожидается дождь.
Погода в Украине последние дни радует своим теплом, хоть в стране и идет война. Как прогнозируют синоптики, в страну вернутся осадки, которых давно не было.
Синоптик Наталка Диденко отмечает, что расслабляться несколько рано, так как в начале апреля в страну еще может вернутся снег.
24 марта после более теплой погоды воздух станет свежее.
Температура во многих областях в четверг снизится до +7 +13 градусов. В Одесской области, в Кропивницком с районами, значительной части Черкасщины и в Закарпатье будет теплее, +10 +16 градусов.
Кроме того, по прогнозу Диденко, наконец-то появятся осадки, которых давно не было.
В северных, центральных областях местами Николаевской области Одесской области ожидается дождь.
"В северной части Украины завтра вечером возможен даже кое-где мокрый снег - ведь похолодает. Но на остальной территории будет преобладать сухая погода", - отмечает синоптик.
В Киеве 24-го марта максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +9 +11 градусов.
К тому же вечером в столице пройдет дождь, ближе к ночи на пятницу - с мокрым снегом.
"25 марта еще будет свежевать. 26 марта снова потеплеет. В воскресенье – снова похолодает", - сообщила Диденко.
Также Украину еще ждут ночные морозы.
Как сообщал Главред, погода в Украине летом 2022 будет фантастической. Загорать можно будет уже с июня, а жара продержится до первой половины августа.
Читайте также:
- В Украину ворвется резкое потепление и аномальная погода
- Разжарит по максимуму уже в июне: синоптик предупредила о необычной погоде летом 2022 в Украине
- Осень 2022 компенсирует украинцам холодную весну: синоптик озвучила долгосрочный прогноз погоды