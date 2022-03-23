Украину накроет снегом и опасной погодой: синоптики предупредили об опасности

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине последние дни радует своим теплом, хоть в стране и идет война. Как прогнозируют синоптики, в страну вернутся осадки, которых давно не было.

Синоптик Наталка Диденко отмечает, что расслабляться несколько рано, так как в начале апреля в страну еще может вернутся снег.

24 марта после более теплой погоды воздух станет свежее.

Температура во многих областях в четверг снизится до +7 +13 градусов. В Одесской области, в Кропивницком с районами, значительной части Черкасщины и в Закарпатье будет теплее, +10 +16 градусов.

Кроме того, по прогнозу Диденко, наконец-то появятся осадки, которых давно не было.

В северных, центральных областях местами Николаевской области Одесской области ожидается дождь.

"В северной части Украины завтра вечером возможен даже кое-где мокрый снег - ведь похолодает. Но на остальной территории будет преобладать сухая погода", - отмечает синоптик.

В Киеве 24-го марта максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +9 +11 градусов.

К тому же вечером в столице пройдет дождь, ближе к ночи на пятницу - с мокрым снегом.

"25 марта еще будет свежевать. 26 марта снова потеплеет. В воскресенье – снова похолодает", - сообщила Диденко.

Также Украину еще ждут ночные морозы.

Как сообщал Главред, погода в Украине летом 2022 будет фантастической. Загорать можно будет уже с июня, а жара продержится до первой половины августа.

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