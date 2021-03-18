Украину накроют дожди и снег: чего ждать от погоды на сегодня

Синоптик рассказал о погоде сегодня, 18 марта / Reuters

Погода в Украине в четверг, 18 марта, будет дождливой, местами пройдет снег. Кроме того, снизится температура воздуха, а в горах сохранится опасность схода лавин.

Как свидетельствует прогноз погоды Украинского гидрометцентра, на дорогах страны ожидается гололедица.

В западных, центральных и части северных областей на сегодня синоптик пообещал дожди с мокрым снегом, на юге и востоке – дожди.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 3 тепла, днем – от +2 до +5, на юге - до 8 градусов тепла.

Погода в Киеве сегодня будет с осадками, прогнозируются дожди со снегом. Температура воздуха ночью от 0 до 2 тепла, днем +3… +5.

Погода в Украине 18 марта / meteo.gov.ua

В связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской и среднегорье Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень), а в высокогорье Ивано-Франковщины – высокая опасность (4 уровень).

Читайте такжеМерзнем и мокнем: синоптик дала депрессивный прогноз погоды до конца недели

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред: