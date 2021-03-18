Украину накроют дожди и снег: чего ждать от погоды на сегодня

В Украине снизится температура воздуха, а в горах сохранится опасность схода лавин.
Погода в Украине в четверг, 18 марта, будет дождливой, местами пройдет снег. Кроме того, снизится температура воздуха, а в горах сохранится опасность схода лавин.
Как свидетельствует прогноз погоды Украинского гидрометцентра, на дорогах страны ожидается гололедица.
В западных, центральных и части северных областей на сегодня синоптик пообещал дожди с мокрым снегом, на юге и востоке – дожди.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 3 тепла, днем – от +2 до +5, на юге - до 8 градусов тепла.
Погода в Киеве сегодня будет с осадками, прогнозируются дожди со снегом. Температура воздуха ночью от 0 до 2 тепла, днем +3… +5.
В связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской и среднегорье Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень), а в высокогорье Ивано-Франковщины – высокая опасность (4 уровень).
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Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:
- В Украину идет холодный циклон. Синоптик рассказал, чего ждать от погоды до конца марта и в апреле.
- Народный синоптик Леонид Горбань составил детальный прогноз погоды на апрель 2021.
- Украинцев предупредили о возвращении зимы с морозами и снегопадами.
- Кроме того синоптик пообещал, что прохладная погода в Украине постепенно закончится, а теплая весна уже не за горами.
- Специалисты дали неожиданный прогноз погоды на весну - снег до начала апреля. В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.