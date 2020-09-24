Украину накроют дожди, но будет один сухой регион – синоптик

В Украине в воскресенье будет только одна сухая область, поделились синоптики / УНИАН

Погода в Украине в пятницу, 25 сентября, на большей части территории будет сухая, осадки ожидаются только в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

В субботу, 26 сентября, ряд западных областей накроет дождь, ожидаются грозы, предупредили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, в воскресенье, 27 сентября, дожди накроют почти всю Украину – осадки не ожидаются только в Луганской области.

Погода 25 сентября 2020 в Украине

Максимальная ночная температура ожидается +17 градусов, а дневная – +27 градусов.

В Украине в воскресенье будет только одна сухая область, поделились синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Погода 26 сентября 2020 в Украине

Ночью максимальная температура прогнозируется +17, а днем – +28 градусов.

В Украине в воскресенье будет только одна сухая область, поделились синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Погода 27 сентября 2020 в Украине

Максимальная ночная температура спрогнозирована +18, а дневная – +25.

В Украине в воскресенье будет только одна сухая область, поделились синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua