Украину накроют дожди, но будет один сухой регион – синоптик

Прогноз погоды на выходные для Украины мокрый.
Погода в Украине в пятницу, 25 сентября, на большей части территории будет сухая, осадки ожидаются только в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
В субботу, 26 сентября, ряд западных областей накроет дождь, ожидаются грозы, предупредили в Украинском гидрометцентре.
По данным синоптиков, в воскресенье, 27 сентября, дожди накроют почти всю Украину – осадки не ожидаются только в Луганской области.
Погода 25 сентября 2020 в Украине
Максимальная ночная температура ожидается +17 градусов, а дневная – +27 градусов.
Погода 26 сентября 2020 в Украине
Ночью максимальная температура прогнозируется +17, а днем – +28 градусов.
Погода 27 сентября 2020 в Украине
Максимальная ночная температура спрогнозирована +18, а дневная – +25.
- Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что 26-27 августа погода преподнесет Украине "неприятный сюрприз".
- Эксперт сообщила, что в субботу и воскресенье украинскому государству грозит сильный юго-восточный ветер.
Автор: Екатерина Присяжнюк