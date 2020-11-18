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Украину заморозит до -13º: синоптик дала прогноз на Международный мужской день 2020

18 ноября 2020, 16:39

Погода в Украине завтра, 19 ноября, будет холодной, но пока без осадков – мокрый снег придет позднее.

Синоптик обещает морозы до -13º в Украине
Синоптик обещает морозы до -13º в Украине / Соцсети

Погода в Украине 19 ноября, в Международный мужской день, будет морозной, но без осадков – благодаря антициклону Thodo.

Осадки маловероятны. А вот ветер – холодный и штормовой, особенно на западе и севере страны. На дорогах местами очень скользко, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Крепко ударит мороз по восточным областям: там до -7-13 градусов. На остальной территории термометры покажут от 0 до -5 градусов. Днем воздух прогреется до +5 градусов, на западе – даже до +10 градусов. "Минусы" днем ожидаются лишь на востоке – до -3 градусов.

В Киеве Международный мужской день 19 ноября будет сухим, ветреным и холодным: ближайшей ночью 0-2 градуса мороза, а днем до +3 градусов. Дождь с переходом в мокрый снег придет в столицу послезавтра – в пятницу.

Погода в Украине 20 ноября вообще будет неприятной: на Украину надвигается атмосферный фронт с дождем и мокрым снегом.

Читайте такжеМагнитные бури в ноябре 2020 пересекли красную черту: как пережить удар по сосудамПри этом Диденко напомнила, что синоптические неприятности усугубят еще и магнитные бури, пик которых придется на начало 20-х чисел ноября.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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