Украину ждет пекло: синоптики обновили прогноз и назвали самые жаркие регионы

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине совсем скоро принесет с собой потепление и долгожданное бабье лето.

Как сообщили в Укргидрометцентре, 5 октября, над территорией Украины будет преобладать поле повышенного давления - будет происходить перенос западных и юго-западных воздушных масс, которые приведут к потеплению.

В то же время в среду прогнозируются умеренные дожди в северных регионах, а сухо будет только в южных областях. Кроме того, ожидаются в западных областях местами порывы ветра 15-20 м/с;

Средняя температура воздуха ночью будет +4 +9°, на побережье морей до +12°, днем столбик термометра поднимется до +8 +13°, а на юге и востоке страны до +14 +19°.

6 и 7 октября прогнозируется слабый ветре и относительно "теплые" градусы.

Ночная температура в среднем по стране будет на уровне + 3 +10°, днем станет теплее до +14 +19°, в среду на севере страны +10 +15°.

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Погода в Украине

Как сообщал Главред, ранее народный синоптик Стас Щедрин говорил, что бабье лето 2022 придет в Украину в начале октября — в период с 1 по 10 число.

Народный синоптик Леонид Горбань предупреждал в своей книге, что погода погода в Украине осенью будет очень контрастной. В сентябре и октябре будут жаркие дни и резкие перепады температуры.