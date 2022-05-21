Ураган, который наделал беды в Германии, уже в Украине: видео лютой стихии

Непогода уже несется Украиной. Люди жалуются на срыв посевной.
В пятницу, 20 мая, на западе Германии в городах Падерборн и Липпштадт пронесся мощный ураган. Местные власти сообщали по меньшей мере о 40 раненых, десять из которых получили серьезные повреждения.
Непогода теперь смещается в сторону Украины. Так, в селе Грушвица в Ровенской области ураган застал местных фермеров прямо в поле.
Ненастье движется из Германии, где ураган наделал бедствия в нескольких городах.
Во Львовской области объявили желтый уровень опасности. Людей просят не парковать автомобили под деревьями и не ходить в парки.
Тем временем в укргидрометцентре предупреждают, что погода в Украине резко ухудшится в субботу, 21 мая. Почти на всей территории государства в этот день объявили штормовое предупреждение. Грозы и сильные порывы ветра ожидаются во всех областях, кроме южных.
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