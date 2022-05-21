Украину зальет дождями: синоптики предупредили о резкой смене погоды

Погода в Украине – синоптики предупредили о сильных дождях и ветре/ pixabay.com, fotokto.ru

Погода в Украине резко ухудшится в субботу, 21 мая. Почти на всей территории государства в этот день объявили штормовое предупреждение.

Грозы и сильные порывы ветра ожидаются во всех областях, кроме южных. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"21 мая днем в Украине, кроме южных областей, грозы, в западных и северных областях порывы ветра 15-20 м/с", – отмечается в сообщении.

На Юге Украины будет солнечно, температура воздуха будет колебаться от +22 до +27 градусов Цельсия днем и от +11 до +24 градусов ночью.

На остальной территории Украины будет немного прохладнее. Температура будет колебаться от +19 до +28 градусов днем и от +9 до + 15 ночью.

На большинстве территории Украины объявлено штормовое предупреждение/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 21 мая/ Укргидрометцентр

Кроме этого, в ряде областей объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он ожидается почти во всех западных областях, кроме Львовской и Закарпатской. Также о нем предупредили жителей Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областей.

Пожарная опасность в Украине 21 мая/ Укргидрометцентр

Ранее сообщалось, что погода в Украине в последнюю неделю мая впервые окутает летней жарой. Циклоны начнут накрывать регионы нашей страны с 22 мая, а к концу месяца горячий воздух охватит всю территорию.

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