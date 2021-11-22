В декабре в Украине ударит крепкий мороз и завалит снегом

Сильный мороз в Украине / pixabay

Погода в Украине в первый месяц зимы будет морозной. Как прогнозируют синоптики, зима начнется уже с конца ноября.

Как говорит климатолог Вера Балабух, хоть в декабре и будут наблюдаться так называемые температурные качели - сравнительно теплые дни будут сменяться морозами и наоборот.

По ее словам, в начале первого месяца зимы температура воздуха будет в пределах +5 градусов, а к концу - снизится до -10.

Кроме того, по всей Украине будут кратковременные снегопады и метели.

"На Новый год 2022, скорее всего, тоже будет мороз, снег возможен, но он быстро растает", - отметила синоптик.

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Что говорят в Укргидрометцентре

Заведующая кафедрой метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух ранее рассказала, что зима 2021-2022 в Украине будет сравнительно теплой.

По ее прогнозам, температура будет колебаться в диапазоне – от -5 до +5, впрочем, сильные морозы тоже возможны, но не долго.

А вот в январе, по прогнозу синоптиков Укргидрометцетра, стоит ждать сильного мороза до -20 и завалит снегом.

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Ранее сообщалось, что в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями.

Прогнозируется, что снега зимой будет не очень много, температурный режим будет умеренный.

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