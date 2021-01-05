В Украине новое штормовое предупреждение: кому стоит опасаться

Синоптик объявил штормовое предупреждение из-за тумана / УНИАН

В Украине 5 января объявили первый (желтый) уровень опасности. Всему виной туман, из-за которого видимость упала до 200-500 метров.

Особенно осторожными стоит быть водителям.

Как сообщают Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Укргидрометцентр, на отдельных участках дорог возможно нарушение движения транспорта.

Ранее первый (желтый) уровень опасности был объявлен в Киеве и Киевской области.

В КГГА порекомендовали:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

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