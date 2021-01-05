В Украине новое штормовое предупреждение: кому стоит опасаться

Синоптики объявили І уровень опасности (желтый).
В Украине 5 января объявили первый (желтый) уровень опасности. Всему виной туман, из-за которого видимость упала до 200-500 метров.
Особенно осторожными стоит быть водителям.
Как сообщают Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Укргидрометцентр, на отдельных участках дорог возможно нарушение движения транспорта.
Ранее первый (желтый) уровень опасности был объявлен в Киеве и Киевской области.
В КГГА порекомендовали:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Погода в Украине: новости
- Синоптики дали подробный прогноз погоды на январь. В январе 2021 года в Украине средняя месячная температура ожидается в пределах 0-4 градусов мороза.
- Эксперт спрогнозировал Украине снежный и морозный период. Зимой 2021 ожидаются погодные качели.
- Синоптик сказал, когда в Украину придут свирепые морозы. Ждать осталось недолго.
Автор: Диана Беловодская