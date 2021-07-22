В Украине резко изменится погода и придет новая опасность

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине будет нежаркая с прохладными ночами. Как сообщает синоптик Роман Мурмыло, активный атмосферный фронт, который принес в Украину ливни, покидает территорию страны.

С 23 июля установится спокойная нежаркая погода с прохладными ночами.

"Штормовое предупреждение 21 июля оправдалось, ливни выпадали днем и ночью. Дальше ничего подобного на протяжении ближайших дней не ожидается", – спрогнозировал синоптик, передает Обозреватель.

Как уточнил синоптик, последними областями, на которые окажет влияние этот атмосферный фронт перед тем, как полностью покинуть территорию Украины, будут Херсонская и Запорожская. Там он принесет порывистый ветер, скорость которого может достигать 15 метров в секунду.

"По мере того, как фронт будет уходить, до конца дня ветер будет ослабевать, грозовая активность будет ослабевать, и это всё. Дождей и ливней, скорее всего, уже не будет. Ближайшие дни будут спокойными, нежаркая погода, прохладные ночи", – сказал Мурмыло.

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Он добавил, что новая свежая воздушная масса, которая зашла в Украину, "собьет жару". Синоптик пояснил, что именно встреча двух воздушных масс с разными температурами "усилила эффект дождей и гроз".

Как изменение погоды влияет на здоровье

По словам медиков, значительное понижение температуры воздуха и ветер – беда для метеочувствительных людей. При ветре сосуды сразу дают сигнал: болит голова, может быть ощущение заложенности ушей.

В ветреные дни нужно обязательно следить за уровнем артериального давления. Неблагоприятная погода может также провоцировать нарушения сна, раздражительность.

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К тому же 24 июля – полнолуние, которое тоже часто оказывает влияние на психоэмоциональное состояние человека.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Синоптик Наталья Диденко ранее прогнозировала постепенное отступление жары. В среду, 20 июля, в западных, северных и части центральных областей Украины, ожидается снижение температуры воздуха. Ожидаются грозовые дожди.

Один из ведущих синоптиков Укргидрометцентра Вера Балабух объяснила, почему в Украине в последние годы так жарко и рассказала, из-за чего украинцам следует ждать новых температурных рекордов.