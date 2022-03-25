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В Украине резко ухудшится погода: синоптик назвала дату похолодания и снега с дождем

25 марта 2022, 03:56

Страна "утонет" в температурных качелях и мокром снегу.

мороз, снег
В Украине похолодает / коллаж Униан, pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет холодной - с дождями и мокрым снегом. В большинстве регионов страны ожидается резкое снижение температуры воздуха.

"25 марта температура воздуха ночью будет опускаться до 0 -3 градусов мороза, в восточной части местами до -5 градусов. Днем будет, хоть и свежо, но теплее, +8 +13 градусов", - рассказала синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в ближайшую ночь пройдут дожди и мокрый снег в северной части страны, в центральной, дожди – в Одесской и Николаевской областях. На остальной территории – без осадков.

В пятницу днем в большинстве регионов будет преобладать сухая погода, небольшой дождь ожидается в Одесской области.

Между тем, портал sinoptik прогнозирует на следующей неделе в столице температурные качели. Погода будет пасмурной и с дождем.

На выходных в Украине ожидается сильный ветер.

Напомним, летом 2022 года жара продержится до первой половины августа.

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