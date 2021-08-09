В Украине ударит "африканская" жара до +42

Погода в Украине будет невыносимо жаркой / pixabay

Погода в Украине в середине августа будет невыносимо жаркой. По прогнозу синоптиков, жара ударит до +40 градусов и больше. Похолодание прийдет в Украину только к концу последнего месяца лета.

Как свидетельствуют данные Ventusky, 16 августа, по состоянию на 15:00, на всей территории Украины будет выше 30 градусов. В центральной части в среднем днем около +35, на побережье Черного и Азовского морей до +35. На Донбассе до +38, в Закарпатской области до + 40, в Черновицкой и Харьковской области до +37.

Во вторник 17 августа, в центральной Украине в среднем днем от 35-37, в Закарпатской области до +41, в Черновицкой до +39, на побережье Черного и Азовского морей до +36, Николаевская и Херсонская до +39, на Донбассе до 36-38.

18 августа температура немного спадет в части западных, центральных областей и на севере, в Закарпатской местами будет до +42, Одесская, Николаевская и Херсонская до +39.

Синоптики ресурса meteoprog.ua также составили подробный прогноз погоды в Киеве на 2 недели.

Напомним, ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.