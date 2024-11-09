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В Украине ударит зимняя погода: синоптик назвала дату похолодания

Алёна Воронина
9 ноября 2024, 15:54
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Скоро начнет происходить перестройка синоптических процессов. К нашей стране будут приближаться атмосферные фронты, которые будут иметь более зимний характер.
Погода, зима
В Украине ударит зимняя погода/ УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в ближайшие дни
  • Когда в Украине может похолодать

Погода в Украине до 14 ноября будет сухой. Ночью возможны заморозки, а днем температура воздуха будет держаться на уровне около +9 градусов.

Но после 14 ноября погодные условия могут измениться. Ожидается, что после этой даты в наше государство могут прийти атмосферные фронты с зимним характером. Об этом рассказала синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха в эфире "Ми - Україна".

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Она напомнила, что точные прогнозы погоды можно делать только на короткий период времени, поэтому сейчас можно увереннее описать возможные погодные условия только до 14 ноября. До этой даты в большинстве областей будет удерживаться погода без осадков. Погода будет достаточно спокойная, ветер будет держаться на уровне от 3 до 10 м/с.

Синоптик предупредила, что при таких погодных условиях возможны туманы ночью и вечером.

"А что касается температуры в эти дни - первая половина ноября - то ночью будет от +5 градусов до -3 градусов, но дневные максимумы +3...+9. И только на Закарпатье и на юге - до +12 еще будет прогреваться приземный слой воздуха", - рассказала она.

На вопрос, когда можно ждать снега, Птуха отметила, что пока рано говорить о том, что может быть после 14 ноября и будут ли и где будут осадки. Но, по ее словам, после этой даты будет происходить перестройка синоптических процессов и в Украину будут приближаться атмосферные фронты более зимнего характера.

"Начиная с 14 числа начнет происходить перестройка синоптических процессов. Действительно, ослабнет антициклон, который длительное время обеспечивал нам такую достаточно спокойную погоду и с северо-запада будут к нам приближаться атмосферные фронты и, скорее всего, они будут иметь более такой зимний характер. Но, сказать четко, где, в каких регионах и какие будут осадки - дождь или снег - пока еще рано. В начале следующей недели мы уже более совершенно будем владеть информацией и предупредим о ходе синоптических событий", - добавила специалист.

Кто такая Наталья Птуха

Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что будут сильный мороз, дождь и туман - стало известно, в каких областях станет холоднее. Осадки на выходных ожидаются лишь в одной области. В то же время в части областей ночная температура воздуха опустится еще ниже в минусы.

Также сообщалось, что будут туман, дождь и мороз - синоптики предупреждают об опасности в Украине. Синоптики предупреждают, что из-за тумана во многих областях Украины будет плохая видимость.

Напомним, Украину атаковала почти 7-балльная магнитная буря. До конца месяца страну атакуют еще несколько магнитных бурь.

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