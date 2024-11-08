Будут сильный мороз, дождь и туман: в каких областях станет холоднее

Осадки на выходных ожидаются лишь в одной области. В то же время в части областей ночная температура воздуха опустится еще ниже в минусы.

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Погода в Украине - будут сильный мороз, дождь и туман/ unsplash.com

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Какой будет погода в выходные, 9 и 10 ноября

Где будут дожди

В каких областях ночная температура опустится до -5

Погода в Украине в выходные, 9 и 10 октября, будет формироваться под влиянием малоподвижного европейского антициклона "Zayyan". Поэтому по всей территории нашей страны ожидается тихая и спокойная погода, без осадков и опасных метеорологических явлений. Осадки возможны лишь в одной области - Одесской. Там ожидаются местами небольшие дожди.

Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Также он отметил, что ночью и утром местами будут наблюдаться туманы.

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Температурные показатели будут в пределах климатической нормы - ночью ожидаются незначительные заморозки, а днем устойчивые плюсовые значения температуры.

Погода в Украине 9 ноября

В западных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем +6...+11.

В северных регионах облачно с прояснениями, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +5...+10.

В центральных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +6...+11.

В южной части страны и в Крыму ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +7...+12.

В восточной части ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +5...+10.

Погода в Украине 9 ноября/ windy.com

Погода в Украине 10 ноября

В западных областях ожидается малооблачная погода, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем +6...+11.

В северных регионах ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, днем +5...+10.

В центральных регионах прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, днем +7...+12.

В южной части страны и в Крыму существенных осадков не ожидается. Лишь ночью в Одесской области местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +8...+13.

Погода в Украине 10 ноября/ windy.com

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что ударит мороз -3 градуса - стало известно, какие области Украины накроют осадки. Синоптик предупредила, что температура воздуха будет опускаться до минусов, и в части областей возможны осадки в виде дождя или снега.

Также ранее сообщалось, что в Украину идет похолодание - стало известно, в каких областях будет мороз. Синоптики предупреждают об опасности из-за тумана.

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