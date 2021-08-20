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В Украину идет существенное похолодание и новая опасность

20 августа 2021, 21:15

Похолодание в Украине придет на День Независимости. Ожидаются грозы, дождь и снижение температуры.

Погода
Погода в Украине будет прохладной / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет благоприятная, однако придет похолодание. осадки возможны только в нескольких областях. Однако температура воздуха пойдет вниз и по вечерам и ночам будет совсем прохладной.

По прогнозу синоптиков, ожидаются грозы, ливни, шквальный ветер и понижение температуры воздуха.

Синоптики Укргидрометцентра сообщают, что на востоке грозы с дождями охватят все области. Осадки ожидаются и в дневное время, и в ночное. Ночная температура составит +14 +17 градусов, днем ожидается от +25 до +27 градусов.

В южной части страны грозы и дожди ожидаются только в Крыму, в остальных областях без существенных осадков. Ночью в регионе от +15 до +17 градусов, днем воздух прогреется до +26 +28 градусов. В Крыму гроза и кратковременные дожди. Ночью +17 +19 градусов, днем +27 +29 градусов.

На севере осадки не прогнозируются, ожидается сухая и ясная погода. Ночью от +13 до +15 градусов, днем прогреется до +25 +27 градусов.

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В западной части страны грозы и дожди прогнозируют во всех областях. Осадки преимущественно ожидаются в дневное время. Ночью будет прохладно, от +12 до +14 градусов. Днем прогреется до +23 +25 градусов.

В центральных областях будет сухо, осадки не прогнозируются. Ночью +14 +16 градусов, днем +25 +27 градусов.

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В Киеве 21 августа без осадков, небольшая облачность. Ночью в столице +14 +16 градусов, днем столбики термометров покажут от +25 до +27 градусов.

Похолодание в Украине придет на День Независимости. Ожидаются грозы, дождь и снижение температуры.

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.

Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.

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