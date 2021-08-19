В Украину несется опасная погода с градом и штормом

Температура завтра будет умеренной, а ночью и утром - прохладной.
Погода в Украине уже завтра, 20 августа, существенно испортится. По прогнозу синоптиков, в некоторых областях ожидается штормовой ветер, гроза, во время которых возможен град.
"20 августа в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в Украинском гидрометцентре.
Температура завтра будет умеренной, а ночью и утром - прохладной. На западе +23 +26, ночью +12 +14, на востоке жарко, +27 +30, ночью +16 +18, а в остальных областях +25 +28, в ночное время +14 +17 градусов.
В Киеве синоптики прогнозируют 20 августа +25 +27 днем, ночью +14 +16, осадки завтра маловероятны.
Как рассказала синоптик, 20 августа кратковременные дожди и грозы пройдут в восточной части Украины, на Днепропетровщине, Запорожье и в Крыму.
На остальной территории осадки маловероятны.
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Прогноз погоды в городах Украины 20 августа
- Ужгород – +24...+26
- Львов – +23...+25
- Ивано-Франковск – +23...+25
- Тернополь – +23...+25
- Черновцы – +23...+25
- Хмельницкий – +23...+25
- Луцк – +23...+25
- Ровно – +23...+25
- Житомир – +24...+26
- Винница – +25...+27
- Одесса – +25...+27
- Николаев – +25...+27
- Херсон – +26...+28
- Симферополь – +24...+26
- Кропивницкий – +25...+27
- Черкассы – +25...+27
- Чернигов – +25...+27
- Сумы – +26...+28
- Полтава – +26...+28
- Днепр – +26...+28
- Запорожье – +25...+27
- Донецк – +27...+29
- Луганск – +28...+30
- Харьков – +28...+30
- Киев – +25...+27
Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:
Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.
Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.
Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.