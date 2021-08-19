В Украину несется опасная погода с градом и штормом

Погода в Украине на 20 августа / ua.depositphotos.com

Погода в Украине уже завтра, 20 августа, существенно испортится. По прогнозу синоптиков, в некоторых областях ожидается штормовой ветер, гроза, во время которых возможен град.

"20 августа в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в Украинском гидрометцентре.

Температура завтра будет умеренной, а ночью и утром - прохладной. На западе +23 +26, ночью +12 +14, на востоке жарко, +27 +30, ночью +16 +18, а в остальных областях +25 +28, в ночное время +14 +17 градусов.

В Киеве синоптики прогнозируют 20 августа +25 +27 днем, ночью +14 +16, осадки завтра маловероятны.

Как рассказала синоптик, 20 августа кратковременные дожди и грозы пройдут в восточной части Украины, на Днепропетровщине, Запорожье и в Крыму.

Реклама

На остальной территории осадки маловероятны.

Читайте такжеПриметы на 20 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду

Прогноз погоды в городах Украины 20 августа

Ужгород – +24...+26

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +24...+26

Винница – +25...+27

Одесса – +25...+27

Николаев – +25...+27

Херсон – +26...+28

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +25...+27

Сумы – +26...+28

Полтава – +26...+28

Днепр – +26...+28

Запорожье – +25...+27

Донецк – +27...+29

Луганск – +28...+30

Харьков – +28...+30

Киев – +25...+27

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.

Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.