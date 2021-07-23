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В Украину возвращается адская жара и аномальная погода

23 июля 2021, 21:13
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С понедельника в Украине снова станет опасно жарко.

Погода
Погода в Украине будет жаркой / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни порадует солнцем и комфортными летними градусами.

По прогнозу синоптиков, уже в начале следующей недели в страну снова вернется адская жара.

В большинстве регионов ожидается повышение температуры до +30 +33 градусов.

Погода на выходные 24-25 июля

В субботу, 24 июля будет сухо во всех регионах страны, местами возможно небольшое усиление ветра. Ночная температура воздуха будет колебаться от +12 до +15 градусов, на юге прогреется до +17 +20 градусов. Днем почти во всех областях ожидается от +26 до +28 градусов, только на западе будет прохладнее, от +24 до +26 градусов.

В Киеве 24 июля небольшая облачность, усиление ветра. Ночью в столице +14 +16 градусов, днем +26 +28 градусов.

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В воскресенье, 25 июля существенных осадков синоптики не прогнозируют – возможна небольшая облачность и усиление ветра. Температура воздуха снова начнет подниматься: ночью от +14 до +17 градусов, на юге до +19 градусов. Днем в большинстве областей ожидается от +26 до +29 градусов, на востоке местами до +30 +31 градуса, в южной части до +31 +32 градусов.

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В Киеве 25 июля без осадков, возможен ветер. Ночью в столице +15 +17 градусов, днем от +27 до +29 градусов.

С понедельника в Украине снова станет жарко. 26 июля на западе и севере прогнозируется до +26 +28 градусов, в центре и на востоке до +30 градусов, в южной части страны до +31 +32 градусов.

Небольшие грозы могут пройти только в нескольких областях на западе страны, в остальных регионах – сухо.

Во вторник, 27 июля, грозами охватит все западные области страны, но в остальных регионах будет сухо. Ночная температура поднимется до +16 +18 градусов, на юге до +20 градусов.

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Днем в западной части страны +27 +29 градусов, в центральных и северных областях +29 +31 градус, на востоке ожидается +29 +32 градуса, на юге от +31 до +34 градусов.

В среду, 28 июля, грозы ожидаются в западных, северных и центральных областях. На юге и востоке – сухо. Ночная температура поднимется до +17 +19 градусов, на юге до +21 градуса.

Днем на западе и севере до +29 градусов, местами до +30 градусов. В центральных областях +29 +31 градус. На востоке +30 +33 градуса, в южной части прогреется до +31 +34 градусов.

Прогноз погоды до конца лета 2021

Напомним, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

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