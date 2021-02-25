В Укргидрометцентре рассказали, к какой весне готовиться украинцам

Погода в Украине весной будет холодной / goodfon.ru

Погода в Украине в марте 2021 года ожидается в пределах от 0 до 6 градусов тепла. Как говорят синоптики Укргидрометцентра, это около средних многолетних значений.

По прогнозу синоптиков, в марте в Украине месячное количество осадков ожидается 26-50 мм, в горных районах 40-85 мм, что в пределах средних многолетних значений.

"Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха в марте составляет от 3 градуса мороза до 2 градусов тепла, на Закарпатье и крайнем юге Украины местами 3-6 градусов тепла", - говорится в сообщении синоптиков.

По данным Укргидрометцентра, абсолютный минимум температуры воздуха составляет 22-37 градусов мороза, на юге Украины 11-27 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 16-29 градусов тепла. Среднее месячное количество осадков составляет 24-50 мм, на Закарпатье и в Карпатах до 56-102 мм.

"Март начнется с солнечной погоды. Однако дальше возможно похолодание. В среднем температура воздуха будет достигать +5 ... + 8 градусов", - говорит синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.

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Билык отметил, что ранее весенние месяцы были теплее климатической нормы. Поэтому нынешний март будет холоднее, чем в предыдущие годы.

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