УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

В Укргидрометцентре рассказали, к какой весне готовиться украинцам

25 февраля 2021, 16:48
Прослушать новость
Остановить

Синоптики дали прогноз, какой будет погода в марте, и чего ожидать от весны.

Погода
Погода в Украине весной будет холодной / goodfon.ru

Погода в Украине в марте 2021 года ожидается в пределах от 0 до 6 градусов тепла. Как говорят синоптики Укргидрометцентра, это около средних многолетних значений.

По прогнозу синоптиков, в марте в Украине месячное количество осадков ожидается 26-50 мм, в горных районах 40-85 мм, что в пределах средних многолетних значений.

"Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха в марте составляет от 3 градуса мороза до 2 градусов тепла, на Закарпатье и крайнем юге Украины местами 3-6 градусов тепла", - говорится в сообщении синоптиков.

По данным Укргидрометцентра, абсолютный минимум температуры воздуха составляет 22-37 градусов мороза, на юге Украины 11-27 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 16-29 градусов тепла. Среднее месячное количество осадков составляет 24-50 мм, на Закарпатье и в Карпатах до 56-102 мм.

"Март начнется с солнечной погоды. Однако дальше возможно похолодание. В среднем температура воздуха будет достигать +5 ... + 8 градусов", - говорит синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.

Читайте такжеСиноптики рассказали, чего ждать от погоды до конца февраля

Билык отметил, что ранее весенние месяцы были теплее климатической нормы. Поэтому нынешний март будет холоднее, чем в предыдущие годы.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Народный синоптик Леонид Горбань говорил, что погода в марте 2021 в нашей стране ожидается нестабильная – возможны перепады температуры и большое количество осадков.
  • По прогнозу синоптиков, в Украине по-настоящему весенняя погода установится только к апрелю.
  • Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что в Украине почти стартовала весна. По словам синоптика, если в страну и вернется зимняя погода, то она не затянется надолго.

погода весна прогноз погоды Укргидрометцентр Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «В Укргидрометцентре рассказали, к какой весне готовиться украинцам». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Климатолог предупредила украинцев об аномальном летеКлиматолог предупредила украинцев об аномальном лете Украинцев предупредили о возвращении суровой зимы с морозами до -21 градусаУкраинцев предупредили о возвращении суровой зимы с морозами до -21 градуса До -19 в Украине: синоптик предупредил, где ударит морозДо -19 в Украине: синоптик предупредил, где ударит мороз Украину разогреет до +14 градусов: синоптик назвала самые теплые регионыУкраину разогреет до +14 градусов: синоптик назвала самые теплые регионы В Украину на выходных нагрянет резкое похолоданиеВ Украину на выходных нагрянет резкое похолодание
Следующий материал

Последние новости

18:19
Резников назвал сценарий выхода из тупика Минских соглашений
18:09
Полиция закрыла дело и отменила блокировку сотен сайтов в Украине Видео
18:00
Redmi представила флагманы K40 – недорогие аналоги Xiaomi Mi 11
17:56
В центре Киева на голову прохожей рухнула глыба льда, пострадавшая без сознания
17:42
Гороскоп на 26 февраля для всех: деловой рост, ложная гордыня и запрет на алкоголь Видео
Реклама
17:32
Один из крупнейших мировых страховщиков бросил Северный поток-2 на полпути Видео
17:23
В Кабмине объяснили, почему Путин согласится на участие США в переговорах по Донбассу Видео
17:09
Суд дал два года активистке Femen за поджог трамвая Roshen Видео
16:53
В горсовете Черкасс депутаты устроили стычку из-за русского языка Видео
16:48
В Укргидрометцентре рассказали, к какой весне готовиться украинцам Видео
16:45
Cyberpunk 2077 продолжает обрастать новыми проблемами Видео
16:25
До 15 лет тюрьмы и конфискация имущества: кому грозит наказание за коллаборационизм Видео
16:19
Украина сделала дрон-"камикадзе" для ударов по боевикам и россиянам
16:17
Экс-министру Рудьковскому сообщили о подозрении в похищении нынешнего "слуги народа"
16:15
Появилась дата выхода и трейлер фильма Армия Мертвецов Снайдера Видео
16:02
Как правильно варить вареники — самый быстрый рецепт Видео
15:50
В Укртелекоме и Киевстаре ответили на требование блокирования Telegram-каналов Видео
15:42
Раскрыта судьба многострадального экшена Anthem от BioWare Видео
15:20
До +16 в Украине: синоптик назвала самые теплые области Видео
15:19
"Кормить свиней не собираюсь": в Кривом Роге в школе вспыхнул скандал из-за подарка учителю Видео
Реклама
15:09
Эксперт объяснил, почему решение о блокировании Telegram-каналов и сайтов не даст результата Видео
15:09
Попытка военного переворота и обострение кризиса: что происходит в Армении Видео
15:01
Стало известно, как доказали вину Жерара Депардье в изнасиловании Видео
15:00
Православный календарь на март 2021: Масленица и Великий пост Видео
14:44
Samsung пообещала четыре года обновлений для своих смартфонов – список
14:12
Момент упущен: почему переворот в Армении снова рискует сойти на "нет" мнение
14:11
Дивный изменчивый мир – вышел новый трейлер PS5-эксклюзива Returnal Видео
13:48
Погода на март месяц 2021 года в Украине: названы самые холодные дни Видео
13:34
В Украине суд потребовал заблокировать LiveJournal, РБК и еще сотни сайтов Видео
13:24
В проекте Від пацанки до панянки 2021 кардинально поменяли правила
13:10
Анонсирована новая королевская битва во вселенной PUBG Видео
13:02
Медведчук в 2014 году рассказал Суркову о "мандате" от Порошенко по обмену пленными на Донбассе Видео
12:58
В Украине Шарий объявлен в розыск Видео
12:47
Врачи назвали хронический бронхит ранним предупреждающим знаком смертельной болезни Видео
12:36
Добавки для похудения: два ингредиента показали впечатляющие результаты Видео
12:35
Бренд Anker опередил Apple и выпустил магнитный пауэрбанк для iPhone 12 Фото Видео
12:34
В моду на весну-лето входит total black: одежда, которую мы должны полюбить Фото Видео
12:19
День Иверской иконы: что нельзя делать в праздник 25 февраля, а что нужно Видео
12:04
Дэвид Финчер снимает фильм Убийца с Майклом Фассбендером
12:01
Азовсталь получил международный сертификат
Реклама
11:23
В Киеве врачи из COVID-отделения отказываются вакцинироваться от коронавируса Видео
11:18
Сериал Локи 2021 получил новую дату выхода Видео
10:44
В Одессе живодерка выбросила кота с десятого этажа и добила ножом Видео
10:40
Детокс-вода для здоровья: польза и мифы Видео
10:39
Гороскоп на 25 февраля для всех: любовное предательство и запретные покупки Видео
10:38
Андрей Джеджула стал отцом второй раз
10:23
Вакцинация в Киеве началась: стало известно, кто первым получил укол Видео
10:03
СМИ узнали о возвращении "каналов Медведчука" под брендом телеканала из Львова Видео
09:58
Вакцинация в Украине от COVID-19: назван регион-лидер Видео
09:58
В Днепре военные угрожали и "травили" школьников, просивших перейти на украинский Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять