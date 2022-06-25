Жара как в африканских землях: синоптик Диденко рассказала, где Украину раскалит до +35

Синоптик Наталка Диденко рассказала, где Украину раскалит до +35 / ua.depositphotos.com

В Украине сразу за ливнями и грозами уже со дня на день придет неимоверная жара. Такой прогноз на своей странице в Facebook опубликовала известная специалистка-синоптик Наталка Диденко.

"Жара в Украине начинает набирать обороты. В воскресенье, 26 июня, она будет еще сдержанной ‒ +25…+30 градусов. А с понедельника, 27 июня, температура подскочит до +28…+35 градусов!", — говорит она.

Кроме того, как написала Диденко,26 июня жителям центральных областей Украины, западных (кроме Волыни и Ровенщины), а также Донецкой области стоит ждать кратковременные дожди с грозами. На Юге Украины выпадение осадков в виде дождей, скорее всего, будет ночью, а днем ‒ осадки прекратятся.

"В северных областях на Черниговщине и Сумщине — преимущественно без осадков, в Житомирской и Киевской областях — дождь, гроза. Ветер завтра в Украине предполагается восточным, северо-восточным, умеренным, в восточных областях и на Юго-Востоке ‒ возможны порывы до 15−18 метров за секунду", — говорит Диденко.

В столице 26 июня будет жарким ‒ до +29 градусов. А в понедельник, вторник и среду в столице температура будет постепенно подниматься до +30...+35 градусов.

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Напомним, согласно свежему прогнозу погоды в Украине на июль - погодные условия во второй месяц лета будут неустойчивыми. То есть "пекло" будет сменяться прохладой и ливнями ‒ и так все время аж до августа.

До того руководитель специального проекта "Экологическая нация" Богдан Красавцев утверждал ‒ погода в Украине до конца летнего периода нынешнего года наверняка будет отличаться регулярными сюрпризами. Красавцев говорит, что в нынешнем году не будет нарушена многолетняя традиция, согласно которой самая сильная жара в Украине наблюдается в августе.

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