"Зимнее бабье лето": синоптик сказал, чего ждать от погоды в декабре

Погода на декабрь 2020 - синоптик сказал, каких сюрпризов ждать / 1zoom.ru

Какая погода будет в декабре 2020 года, рассказал народный синоптик Владимир Деркач. Он обещает небольшое похолодание в начале зимы – а потом снова тепло и "зимнее бабье лето".

"Похолодание будет не критическим. Минусовая температура будет наблюдаться по ночам, изредка. Зима начнется с незначительного похолодания, но порадует и нетипичным для этого периода теплом — зимним бабьим летом. После этого температура повысится, временами возможны небольшие осадки", – цитируют Факты синоптика.

Температурные качели в декабре 2020 он описал так:

в 10-х числах месяца немного похолодает;

в середине месяца потеплеет: "плюсы" будут даже по ночам;

на День святого Николая – существенное похолодание;

затем снова потепление.

"Последняя декада декабря ожидается теплой с нетипичной для зимы погодой. Только под конец года возможны незначительные заморозки и снежок", – поделился своим прогнозом Деркач.

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