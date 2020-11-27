"Зимнее бабье лето": синоптик сказал, чего ждать от погоды в декабре

Какой будет зима 2020-2021 в Украине, поведал народный синоптик Владимир Деркач.
Какая погода будет в декабре 2020 года, рассказал народный синоптик Владимир Деркач. Он обещает небольшое похолодание в начале зимы – а потом снова тепло и "зимнее бабье лето".
"Похолодание будет не критическим. Минусовая температура будет наблюдаться по ночам, изредка. Зима начнется с незначительного похолодания, но порадует и нетипичным для этого периода теплом — зимним бабьим летом. После этого температура повысится, временами возможны небольшие осадки", – цитируют Факты синоптика.
Температурные качели в декабре 2020 он описал так:
- в 10-х числах месяца немного похолодает;
- в середине месяца потеплеет: "плюсы" будут даже по ночам;
- на День святого Николая – существенное похолодание;
- затем снова потепление.
"Последняя декада декабря ожидается теплой с нетипичной для зимы погодой. Только под конец года возможны незначительные заморозки и снежок", – поделился своим прогнозом Деркач.
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Какой будет зима 2020-2021 в Украине
- Синоптик рассказал, какой ждать погоды на Новый год 2021. По словам Владимира Деркача декабрь будет довольно теплый, даже ночью столбики термометра не будут опускаться ниже нулевой отметки.
- Также синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая. По словам синоптика, под Новый год все изменится. В ночь с 31 декабря на 1 января синоптик прогнозирует небольшие заморозки и снег.
- Кроме того, синоптики озвучили прогноз погоды на Новый год 2021. Особенностью нынешней зимы должны стать ледяные дожди.
- Эксперт рассказал, какой будет зима в Украине. По прогнозу синоптика, зима в Украине будет носить "европейский характер".