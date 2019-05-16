Sony и Microsoft объединяются для создания игр с искусственным интеллектом

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Компании Sony и Microsoft подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области искусственного интеллекта и облачного гейминга.

Как сообщает Reuters, компании будут совместно использовать и развивать облачную платформу Microsoft Azure для стриминга контента и игровых сервисов.

Microsoft заявила, что совместные усилия будут направлены на создание более совершенных платформ для разработчиков игр. Вероятно, Sony и Microsoft планируют дальнейшее сотрудничество в сфере сервисов предназначенных для игрового сообщества и создателей контента. Обе компании сообщают, что поделятся более подробной информацией, как только это станет возможным.

Эксперты не исключают, что такое решение предусмотрено для конкуренции с Google Stadia, который был анонсирован в начале года.

Также Sony и Microsoft планируют начать партнерские отношения в сегменте искусственного интеллекта и полупроводников.

Как известно, Microsoft и Sony являются прямыми конкурентами в индустрии видеоигр. Microsoft разрабатывает и производит игровые консоли Xbox, а Sony — Playstation.

Напомним, глава студии GSC Game World и разработки S.T.A.L.K.E.R. 2 Сергей Григорович к годовщине со дня анонса второй части шутера обратился к поклонникам через соцсеть.