Хороший знак для Украины: астролог назвал самый лучший день августа

24 августа - самый удачный день/ rabstol.net

Астролог Влад Росс назвал самый удачный день этого месяца - 24 августа.

"Самый благоприятный и благословенный день месяца выпадает на День независимости Украины. Очень символично. Это – хороший знак", - отметил он в комментарии Главреду.

По его словам, день будет связан с денежными поступлениями и получением материальных благ.

"Возможно, в этот день будут приняты решения о предоставлении Украине какой-то помощи или кредитов", - предположил астролог.

Читайте такжеДобряки и злюки: астролог назвал самые колючие и самые добродушные знаки ЗодиакаДень также будет фартовым для любви и брака, считает Росс.

"Марс в этот день соединится с Венерой, что сулит крепкую любовь и прочные союзы. Великолепное расположение планет, которые будут совершать поступательное хорошее движение", - резюмировал он.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на август и назвал самые удачливые знаки Зодиака, а также те, которым будет катастрофически не фартить.