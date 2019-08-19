Хороший знак для Украины: астролог назвал самый лучший день августа

Благоприятный день месяца выпал на украинский праздник.
Астролог Влад Росс назвал самый удачный день этого месяца - 24 августа.
"Самый благоприятный и благословенный день месяца выпадает на День независимости Украины. Очень символично. Это – хороший знак", - отметил он в комментарии Главреду.
По его словам, день будет связан с денежными поступлениями и получением материальных благ.
"Возможно, в этот день будут приняты решения о предоставлении Украине какой-то помощи или кредитов", - предположил астролог.
Читайте такжеДобряки и злюки: астролог назвал самые колючие и самые добродушные знаки ЗодиакаДень также будет фартовым для любви и брака, считает Росс.
"Марс в этот день соединится с Венерой, что сулит крепкую любовь и прочные союзы. Великолепное расположение планет, которые будут совершать поступательное хорошее движение", - резюмировал он.
Ранее Влад Росс составил гороскоп на август и назвал самые удачливые знаки Зодиака, а также те, которым будет катастрофически не фартить.