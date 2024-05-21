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Планы Кремля не изменились: эксперт сказал, чего на самом деле хочет Путин

Анна Ярославская
21 мая 2024, 01:38
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Россиянам нельзя верить, ведь они постоянно врут, считает ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.
Алексей Гетьман, Владимир Путин
Алексей Гетьман сказал, чего хочет Владимир Путин / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/alexeyhetman, сайт Кремля

Военный эксперт, майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман рассказал, изменились ли планы Кремля в отношении Украины с начала вторжения 24 февраля 2022 года и удовлетворит ли российского диктатора не вся Украина, а только "санитарная зона" и Крым с Донбассом.

"Нет, его [Путина] удовлетворит только вся Украина, а также Польша, Румыния, Болгария и страны Балтии. Путин же сказал, что надо вернуть Варшавский договор, как он был. То есть его планы не изменились", - сказал он во время чата на Главреде.

Гетьман напомнил, как за несколько дней до вторжения 24 февраля 2022 года министр иностранных дел РФ Лавров и пресс-секретарь Путина Песков уверяли, что разговоры о вторжении – это бред. Однако через пару дней началось полномасштабное вторжение в Украину.

"Сейчас в России снова рассказывают, что им нужна "санитарная зона", потому что они хотят обезопасить россиян от украинских ракет, что с их стороны реализовывается едва ли не гуманитарная миссия. Россиянам нельзя верить, они постоянно врут", - добавил Гетьман.

Смотрите видео чата с Алексеем Гетьманом, в котором он рассказал о перспективах наступления российских войск на Харьковщине:

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Когда закончится война в Украине - прогнозы

Военный эксперт Олег Жданов назвал два сценария развития войны в Украине - самый плохой и самый лучший. По его словам, самый плохой сценарий, на который не пойдет украинское общество, — это прекращение огня и начало переговоров без вывода российских войск с территории Украины, то есть капитуляция. Лучший сценарий развития войны в Украине можно реализовать даже до конца 2024 года.

Также Жданов дал свою оценку относительно того, сможет ли Украина выйти на границы государства по состоянию на 1991 год.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мир в Украине возможен в любое время. Для этого российский диктатор Владимир Путин должен вывести войска из нашей страны.

Тем временем 15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Саммит станет платформой для диалога относительно путей достижения всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира для Украины согласно Уставу ООН и нормам международного права.

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