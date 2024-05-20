Выход ВСУ на границы 1991 года: Жданов объяснил, реально ли это

Особенно сложно будет освобождать Донецкую и Луганскую области, сказал военный эксперт.

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Олег Жданов оценил, сможет ли Украина вернуться к границам 1991 года / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Военный эксперт Олег Жданов дал свою оценку относительно того, сможет ли Украина выйти на границы государства по состоянию на 1991 год.

По словам Жданова, чтобы вернуть все территории Украины, придется воевать очень долго. Особенно сложно будет освобождать Донецкую и Луганскую области, ведь они имеют прямое сухопутное сообщение со страной-агрессором Россией, передает ТСН.

Полковник запаса считает, что освободить Крым будет легче.

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"С Крымом легче в этом смысле. Прорубив коридор к Азовскому морю, выйдя на побережье Азовского моря и разрушив Керченский мост, это будет фактически оперативное оцепление Крыма. Тогда у нас будет очень сильная переговорная позиция, мы можем ставить условия вывода российских войск с нашей территории", - сказал Жданов.

Второй вариант - ВСУ начинают планомерное уничтожат российские войска на территории Украины всеми огневыми средствами.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Шанс освободить Крым уже был

Жданов считает, что более реальным такой сценарий освобождения Крыма был в 2022 году. Если бы тогда ВСУ проводили не Харьковскую операцию, а пошли на Токмак, Мелитополь и Бердянск, когда не было в линии Суровикина, тогда шансов было бы больше.

"Но кто-то настоял на освобождении Харьковской области. Сегодня это [освобождение Крыма] возможно. При наличии авиации и ракетных войск в достаточном количестве проломить даже линию Суровикина не будет большой проблемой", – считает Олег Жданов.

Что такое "линия Суровикина" Линия Суровикина или линия Фаберже — фортификационный комплекс сооружений и окопов, построенный российскими государственными и другими военными формированиями во второй половине 2022 года во время российского вторжения в Украину, после успешных контрнаступлений Вооруженных сил Украины в Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях, передает Википедия. Часть линии, расположенной в Херсонской области, имеет длину около 140 км, а в Запорожской и Донецкой областях — около 300 км. Линия Суровикина состоит из большого количества минных полей, противотанковых рвов, "зубов дракона" или "пирамидок" и окопов. Всего есть три части укреплений. Первая часть линии является наиболее укрепленной, так каксодержит значительное количество окопов, противотанковых рвов и "зубов дракона". Заминирование на некоторых участках фронта составляет около пяти российских мин на квадратный метр. Вторая линия обороны состоит из значительного количества траншей, где в основном расположены слабо тренированные части российской армии и мобилизованные. Третья линия содержит большое количество окопов, где вероятно могут быть расположены "элитные" войска и большое количество бронетехники.

Когда закончится война в Украине - прогнозы

Военный эксперт Олег Жданов назвал два сценария развития войны в Украине - самый плохой и самый лучший. По его словам, самый плохой сценарий, на который не пойдет украинское общество, — это прекращение огня и начало переговоров без вывода российских войск с территории Украины, то есть капитуляция. Лучший сценарий развития войны в Украине можно реализовать даже до конца 2024 года.

Боец 12-й бригады Национальной гвардии Азов с позывным Нико считает, что война России против Украины затянется надолго. Следующему поколению украинцев тоже придется воевать. Нужно готовиться, считает он.

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш считает, что война с Россией может длиться годами, поскольку экзистенциальная угроза над Украиной остается. Ситуация в Украине очень изменчива, все может мгновенно измениться.

Война в Украине завершится, когда Путин поймет, что не может победить. Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что необходимо поддержать Украину, чтобы заставить Путина осознать это.

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