Украина готовится к мирным переговорам с РФ: майор ВСУ раскрыл детали

Военный эксперт прокомментировал информацию западных СМИ о подготовке к проведению мирных переговоров между Украиной и Россией.

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Майор ВСУ оценил вероятность проведения мирных переговоров между Украиной и Россией / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, facebook.com/alexeyhetman

По информации The New York Times, в администрации Байдена усиливается ощущение, что наступление России в Харьковской области "меняет траекторию войны в Украине", и следующие месяцы могут быть решающими. Кроме этого, в материале издания отмечается, что Украина и Россия могут в течение нескольких месяцев начать мирные переговоры и заморозить линию фронта по корейскому сценарию. Шансы на проведение мирных переговоров между Украиной и Россией во время чата на Главреде оценил военный эксперт, майор Вооруженных сил Украины и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, разговоры о возможных переговорах ведутся уже не первый год.

"Поговаривают, что к этим переговорам готовятся и у нас, и в России. И здесь не нужно искать "измену" и кричать "все пропало". Эта подготовка нужна, потому что если вдруг действительно будут переговоры, к ним следует быть готовыми, следует быть готовыми к любым сценариям", - указывает эксперт.

Гетьман отмечает, что и россияне пытаются улучшить свои позиции на поле боя для того, чтобы это было аргументом на возможных переговорах.

Однако, эксперт сомневается в проведении мирных переговоров между Украиной и Россией.

"Наша сторона не пойдет на переговоры с Российской Федерацией. Есть много причин, почему этого нельзя делать. Неоднократно Верховный Главнокомандующий говорил, что никаких переговоров с РФ быть не может, пока она не выведет свои войска из Украины", - указывает он.

Смотрите видео чата с Алексеем Гетьманом, в котором он рассказал о перспективах наступления российских войск на Харьковщине:

Кроме того, майор Вооруженных сил Украины отмечает, что об активизации российского наступления и о том, что его пик придется на май-июнь 2024 года говорили еще с начала года.

"Возможно, наступательные действия врага продлятся вплоть до сентября или даже до ноября, до начала дождей. Поэтому The New York Times сообщил "секрет Полишинеля", то, о чем мы кричим вслух уже полгода", - резюмировал он.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Мирные переговоры России и Украины - что известно о мирном саммите в Швейцарии

Напомним, как ранее сообщал Главред, агрессивная война России против Украины в любом случае закончится переговорами, однако это должно быть не только перемирие на несколько лет, а устойчивый мир на десятилетия. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко.

Примерно к осени вопрос о переговорной площадке перейдет в практическую плоскость. Россия будет прилагать все возможные усилия, чтобы оставить за собой контроль над Луганской областью и будет пытаться получить полный контроль над Донецкой областью, Запорожье и Херсонщина будут предметом торга. Об этом рассказал доктор политических наук Максим Разумный.

Украину не подталкивают к переговорам с Россией, однако шлейф такой атмосферы в мире присутствует. Киев планирует получить механизм, направленный на решение вопросов безопасности, гуманитарных, энергетических и судоходных вопросов по итогам Саммита мира. Перед началом переговоров с Москвой нужно разработать детальный план, согласованный с мировым сообществом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

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