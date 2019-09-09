"Звоночек о серьезных болезнях": названы главные виды головокружения

Есть четыре главных вида головокружения, сообщила врач / pixabay.com

Врач-невролог Елена Гайворонская сообщила, что есть четыре основных типа головокружения - настоящее (вертиго), пресинкопе, неустойчивость и неспецифическое головокружение.

Наличие головокружения может свидетельствовать о серьезных болезнях, рассказала медик Здоровью 24.

По словам собеседницы, во время настоящего головокружения у человека появляется ощущение, что предметы движутся в пространстве, или что движется он сам, а в легких случаях - чувства неопределенные.

Невролог добавила, что такие симптомы могут свидетельствовать о наличии доброкачественного пароксизмальном позиционном головокружении, болезни Меньера, вестибулярном нейроните, мигрени и заболевании ствола мозга и мозжечка.

Гайворонская отметила, что пресинкопе проявляется предобморочным состоянием с заложенностью и шумом в ушах, потемнением или побелением в глазах, тошнотой, общей слабостью.

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"…Неустойчивость. Проявление: покачивание во время движения, часто усиливается с закрытыми глазами или в темноте. В положении лежа головокружения нет. Продолжительность: во время ходьбы", - сообщила врач.

Собеседница сказала, что его причины - расстройства глубокой чувствительности, паркинсонизм и заболевания мозжечка.

Эксперт рассказала, что неспецифическое головокружение проявляется чувством тяжести или пустоты в голове, "туманом" в голове, тошнотой, чувством опьянения. "Часто ощущения возникают или усиливаются в стрессовых ситуациях, в толпе… Причины: тревожные, депрессивные и соматоформные расстройства", - объяснила она.

Ранее врач-невропатолог Юлия Ивченко говорила, что из-за постоянного использования гаджетов и недосыпа может возникать головная боль. Медик отметила, что головную боль также могут вызывать стрессы.