Врач назвала необычные причины головной боли

12 августа 2019, 00:29

Если головная боль несильная - стоит сделать упражнения для мышц шеи, посоветовала невропатолог.

Причины головной боли - Головная боль может возникать из-за недосыпа, сообщила врач
Головная боль может возникать из-за недосыпа, сообщила врач / clutch.ua

Врач-невропатолог Юлия Ивченко сообщила, что головная боль может возникать из-за постоянного использования гаджетов и недосыпа.

Головную боль также могут вызывать стрессы, рассказала медик в эфире ObozTV.

Собеседница отметила, что очень сильную головную боль вредно терпеть.

"…если боль поверхностная, легкая - дискомфорт, который можно вытерпеть - то не стоит сразу пить таблетки…", - заявила эксперт.

Ивченко посоветовала, что в таком случае лучше сделать упражнения для мышц шеи.

"Положение головы в наклоне примерно 60 градусов - так мы наклоняемся, когда смотрим в телефон - это вес около восьми килограммов на нашу шею. Возьмите в руку воду в бутылке и постойте так часик. Рука устанет? Устанет. Точно также и наши мышцы шеи", - объяснила она.

Ранее врач-невролог Елена Гайворонская сообщила, что обезболивающие, в состав которых входит больше двух действующих веществ, нельзя принимать чаще десяти дней в месяц. Медик предупредила, что если слишком часто принимать обезболивающие, может развиться абузусная головная боль.

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