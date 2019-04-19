Эксперт рассказала, как правильно пить обезболивающие

Простые обезболивающие нельзя пить чаще 15 дней в месяц, сказала эксперт / volynnews.com

Врач-невролог Елена Гайворонская сообщила, что простые обезболивающие (состоят из одного действующего вещества) нельзя принимать чаще 15 дней в месяц.

Обезболивающие, которые состоят из двух и больше действующих веществ, нельзя пить чаще 10 дней в месяц, рассказала эксперт Здоровью 24.

По словам собеседницы, если слишком часто принимать обезболивающие, может развиться абузусная головная боль.

"…Получается замкнутый круг: боль — обезболивающее — боль. Лечить абузусный головная боль очень трудно", — отметила врач.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что человеку, принимающему обезболивающие препараты, нельзя пить алкогольные напитки.