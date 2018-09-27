"Хуже укуса змеи": медики объяснили, почему опасно пить вчерашний чай

Чем опасен несвежий чай / 1zoom.ru

Медики и чайные ценители рекомендуют пить чай уже через 5-10 минут после заваривания – именно такой напиток считается "свежезаваренным".

Однако есть немало любителей оставить чай остывать или просто заваривают напиток впрок – целый заварник сразу. Врачи уверяют: делать так не стоит. И дело даже не в чайном вкусе и аромате, пишет Telegram-канал "Интересные факты".

Оставив чай на открытом воздухе на несколько часов, человек рискует получить в чашке рассадник бактерий и вредных соединений. Они выглядят как плотная темная пленка на поверхности жидкости, от которой потом остается налет на кружке.

Эти вещества самое разрушительное воздействие оказывают на органы желудочно-кишечного тракта, главным образом – печень.

"Чай, который постоял сутки, японцы считают "хуже укуса змеи", а китайцы сравнивают с ядом", – подчеркивает Telegram-канал.

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