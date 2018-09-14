Диетолог назвала семь простых правил для здоровой и долгой жизни

По словам врача, чаще всего люди умирают от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний
Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала о семи правилах, соблюдение которых позволит укрепить здоровье и, как следствие, продлить жизнь.
По ее словам, чаще всего люди умирают от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. "Большинство болезней можно предупредить, так как они связаны с тем, что мы едим/ Основная причина преждевременной смерти и инвалидности - рацион питания", - пишет врач в Facebook.
Скиталинская приводит данные Американской кардиологической ассоциации, которая выделила семь правил здоровой жизни:
- не курить;
- не набирать лишний вес;
- быть активным (ходить пешком как минимум 22 минуты в день);
- есть здоровую пищу (максимально растительную);
- иметь уровень холестерина ниже среднего;
- нормализовать артериальное давление;
- нормализовать уровень сахара в крови.
Она отмечает, что даже соблюдение четырех правил позволит снизить снизите риск хронических заболеваний на 78 процентов:
- не курить;
- не набирать лишний вес;
- заниматься спортом 30 минут в день;
- есть больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и значительно меньше мяса.
"Если начнете с нуля и сможете соблюсти эти четыре условия, то риск получить сахарный диабет 2 типа снизится на 90 процентов, получить инфаркт - на 80 процентов, инсульт - на 50 процентов, заболеть любым видом рака - на треть", - пишет Скиталинская.
Ранее Оксана Скиталинская дала несколько советов о том, как питаться в осеннее время года, чтобы здоровыми и энергичными.