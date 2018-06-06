"Не есть сладости". Диетолог посоветовала, как продлить жизнь

Врач-диетолог, специалист по анти-эйдж питанию Оксана Скиталинская заявила, что правильно приготовленные продукты позволяют активировать определенные гены, связанные с долголетием.

Оптимально есть трижды в день столько, чтобы не чувствовать голода, из рациона нужно убрать сладости, рассказала медик в интервью "РБК-Украина".

"Во-первых, питание должно быть разнообразным. Во-вторых, должна быть щадящая термическая обработка, надо чаще употреблять термически необработанную пищу, потому что при обработке много полезных веществ в продуктах теряются", — отметила собеседница.

Ранее ученые из Сиднейского университета (Австралия) выяснили, что активная ходьба в быстром темпе гораздо более эффективно продлевает жизнь, чем медленные прогулки. По их данным, во время среднего темпа ходьбы риск преждевременной смерти снижался на 20% по сравнению с медленными прогулками.