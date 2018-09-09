Диетолог рассказала, как питаться осенью, чтобы оставаться здоровыми и энергичными

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Врач-диетолог, специалист по анти-эйдж питанию Оксана Скиталинская рассказала, как питаться осенью, чтобы оставаться здоровыми и энергичными.

"Осень - пора чеснока, бобовых и орехов. Хотя на улице еще почти лето, все же график жизни для большинства из нас уже стал "стандартным": работа, меньше движения, меньше солнца, меньше сна, больше планов и стрессов. Именно летом мы часто берем "курс на здоровье" и поэтому важно не сойти с него, когда начнется сезон "теплого одеяла с домашними плюшками", - пишет Скиталинская в Facebook.

Режим питания

По словам врача-диетолога, молодому человеку без обостренных хронических заболеваний и имеющему склонность к лишнему весу подойдет двухразовый режим питания "с одним перекусом в виде салата с оливковым маслом и чашки чая или напитка из цикория".

Если у человека есть дефицит массы тела, то питание может быть трехразовым, "с одним небольшим перекусом в виде горсти орехов и чашки чая с молоком или сливками". "Такой режим питания оберегает организм от скачков инсулина, что бывает при частом питании, особенно при употреблении углеводной пищи", - пишет Скиталинская.

Чеснок

"Чеснок очень богат биологически активными веществами, которые буквально защищают мембраны клеток от окисления. В самих клетках чеснок способствует увеличению такого ценного вещества, как глутатион, которая усиливает устойчивость клеток к стрессу и способствует самоочищению клеток от клеточного мусора (аутофагия). Чеснок обладает также выраженным противовоспалительным действием и замедляет старение", - отмечает врач.

Она напоминает, что чеснок не только природное противовирусное и антибактериальное лекарство, но также и нейропротектор, который защищает мозг от старения.

Бобовые и орехи

Как пишет диетолог, бобовые очень ценны тем, что сочетают в себе качественный растительный белок и растворимую клетчатку - "настоящий эликсир молодости и долголетия".

По ее словам, людям в возрасте 40+ и 50+ обязательно нужно уменьшить количество животных белков в рационе и заменить их растительными. "Так мы замедлим процессы воспаления и старения, а, следовательно, и риск многих болезней, связанных со старением", - отмечает Скиталинская.

И бобовые и орехи богаты фитатами, которые крайне необходимы для уменьшения воспаления и профилактики раковых заболеваний. "Если же у вас есть обострения заболевания кишечника, тогда пока воздержитесь, но, как только обострение пройдет, вспомните о полезных фитатах", - предупреждает она.

"Если добавить к этому разноцветные овощи, особенно зеленые, а также ягоды, считайте, что вы сделали очень много, чтобы однажды на день рождения задуть 100 свечей на своем торте", - заключила Оксана Скиталинская.

Напомним, ученые из Сиднейского университета (Австралия) выяснили, что активная ходьба в быстром темпе гораздо более эффективно продлевает жизнь, чем медленные прогулки. По их данным, во время среднего темпа ходьбы риск преждевременной смерти снижался на 20 процентов по сравнению с медленными прогулками.