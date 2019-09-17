Масштабный сбой Google зацепил Украину: стали известны детали

Проблемы в работе Google наблюдались в ряде европейских стран

С масштабным сбоем в системе Google столкнулись пользователи в ночь с 16 на 17 сентября.

В частности, о серьезных проблемах свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

При этом больше всего с неполадками в системе столкнулись пользователи из США, Австралии, Новой Зеландии, Японии.

Вместе с тем сбои в работе Google наблюдались в ряде европейских стран, включая и Украину.

Читайте такжеGoogle вводит отпечаток пальца для доступа к своим сервисамВ Украине первые сбои наблюдались в 3:37 ночи по киевскому времени. Проблемы с работой системы Google наблюдались в Киеве, Днепре и Харькове.

Согласно статистике, проблемы с поиском в Google возникают у 79% пользователей, однако только 20% сообщают о них.

Напомним, ранее произошел масштабный сбой Инстаграм. У 73 процентов юзеров не обновлялась лента Instagram, 20 процентов не могли загрузить и посмотреть сториз, 5 процентов столкнулись с проблемой - при нажатии Инстаграм вход, выбивало ошибку.