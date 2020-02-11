Авторы The Last of Us II показали новые крутые кадры из игры и шикарную коллекционку

Также студия Naughty Dog показала пару новых артов, а заодно рассказала, что игру можно будет опробовать на выставке PAX East.
Студия Naughty Dog решила порадовать фанатов, ожидающих релиза The Last of Us Part II (Одни из нас 2). Она представила пару новых артов, а заодно бесплатно раздает динамическую тему для PS4.
На одном арте главная героиня будущей игры Элли мирно играет на гитаре под деревом. На другом – укрывается от бандитов. Кажется, разработчики The Last of Us 2 будут часто играть с нашими эмоциями.
Также вы можете забрать себе тему для PS4 с этими артами. Картинка меняется в зависимости от времени суток. Для получения темы используйте следующий код - 9DEK-PKNG-N445. Для активации зайдите в PS Store, залогиньтесь в свой аккаунт и введите код в пункте "Погашение кодов".
Еще разработчики показали видео с коллекционной статуэткой Элли. Ее высота составила 30.5 сантиметров, а цена – 100 долларов (2440 гривен).
Заодно раскрыли содержимое коллекционного издания игры. Называется оно Ellie Edition и выглядит крайне солидно. В коллекционку войдут особый кейс-стилбук, статуэтка Элли. артбук по игре, браслет Элли, нашивка, литография и благодарственное письмо, 7 виниловых пластинок с треками из игры, 5 наклеек, 6 значков и рюкзак Элли. Обойдется коллекционка в 299 долларов (7295 гривен).
Naughty Dog пообещала привезти часовое демо на PAX East, чтобы каждый мог попробовать игру. Выставка пройдет в Бостоне с 27 февраля по 1 марта.
The Last of Us 2 дата выхода PS4 – 29 мая 2020 года. В Одни из нас 2 мультиплеер решили не вводить, чтобы сконцентрироваться на качестве сюжета. Last of Us 2 предзаказ уже доступен для всех. Одни из нас 2 – пс4-эксклюзив, причем один из главных. Сюжет расскажет о повзрослевшей Элли из первой части, которая будет кому-то мстить за нечто очень ужасное.
Но если вы мечтаете о выходе The Last of Us на ПК, то в сети не так давно нашли подтверждение, что один из главных эксклюзивов Sony все-таки заглянет на компьютеры. Так и до Uncharted на PC дело может дойти.