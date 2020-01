Last of Us на ПК: в сети обнаружилось еще одно подтверждение

Last of Us готовится к выходу на "боярской" платформе

Консольный эксклюзив Sony, игра Last of Us на PC – платформе может появиться в ближайшее время.

На это указывает сразу несколько факторов. Один из них – игра пропала и списка эксклюзивных на сайте Playstation.

Информация об эксклюзивности исчезла в том числе и на русскоязычной версии сайта. При этом на странице продолжения, игры Last of Us 2, информация об эксклюзивности по-прежнему присутствует.

Косвенным подтверждением вероятности выхода Last of Us на ПК является недавно обновленная вакансия студии-разработчика Naughty Dog на сайте Linkedin: там указывается, что Ноти Доги ищут графического программиста со знанием работы Nvidia CUDA, технологии, которая применяется на видеокартах на ПК.

Читайте такжеHorizon Zero Dawn: в Сети рассказали, когда игра выйдет на ПККроме того, эта вакансия стала первой в истории Naughty Dog, когда студии потребовался специалист в знании ПК-архитектуры. В требованиях к соискателю указывается, что тому необходимо разбираться также в современных графических архитектурах еще одного производителя железа для ПК – AMD – а также иметь опыт работы с DirectX 12 (используется в Windows 10) и Vulkan (технология AMD).

Кроме того, пропали значки эксклюзивности у Ratchet & Clank и Horizon Zero Dawn.

О последней уже сообщалось, что Horizon Zero Dawn на ПК выйдет уже в этом году. Сначала исайд сообщил видеоблогер Антон Логвинов, а после информацию подтвердил главный редактор Kotaku Джейсон Шрайер.

Также пропала плашка эксклюзивности у inFAMOUS 2 и Uncharted: The Nathan Drake Collection, так что вероятно, что Sony будет промотировать свою новую консоль PlayStation 5 эксклюзивами и первые три части Uncharted на ПК все-таки появятся.

Справка:

The Last of Us - компьютерная игра от третьего лица в жанре action-adventure с элементами survival horror и стелс-экшена, разработанная студией Naughty Dog и изданная Sony Computer Entertainment. Игра была выпущена в 2013 году эксклюзивно для консоли PlayStation 3, позже стала доступна и для следующего поколения PlayStation 4.

Действие игры разворачивается в мире постапокалипсиса, игрок возьмет на себя управление протагонистом Джоелом, которому необходимо доставить девочку к группировке, способной создать лекарство от заражения грибком, превращающим людей в зомби.

The Last of Us - обзор: