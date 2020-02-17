Шары не будет: Google отказался от своего очень заманчивого проекта

Google отказалась от реализации идет бесплатного Wi-Fi / Reuters

Корпорация Google приняла важное решение - она отказалась поддерживать программу Google Station. Это приложение являлось проектом развития бесплатного Wi-Fi во всем мире.

По информации TechCrunch, реализация проекта стартовала еще в 2015 году. Первым шагом компании стало создание точек бесплатного Wi-Fi на 400 железнодорожных станциях в Индии и других местах скопления людей. Летом 2018 года сервисом пользовались уже около 8 миллионов человек.

Также Google расширил свой проект на Индонезию, Мексику, Таиланд, Бразилию, Филиппины, Нигерию и Вьетнам, а три месяца назад запустил Station в Южной Африке.

Но в 2020 году компания все-таки решила отказаться от такого заманчивого проекта. Выяснились причины такого решения:

удешевление мобильного интернета в мире;

сложность бизнес-модели, в частности ее было трудно монетизировать;,

различия в технических требованиях в разных странах.

В ряде стран Google уже договорился о передаче своей сети Wi-Fi местным операторам.

Как ранее писал Главред, в Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает ввести налог на добавленную стоимость в размере 20% на электронные услуги, предоставляемые компаниями-нерезидентами Украины - по типу Google или Facebook. Автором законопроекта выступил нардеп от Слуги народа (политсила президента Владимира Зеленского) и глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что деятельность компаний-нерезидентов, предоставляющих цифровые услуги украинцам, на данный момент проводится без надлежащего налогообложения. Это, в свою очередь, приводит к потерям госбюджета и создает неконкурентную среду для резидентов-плательщиков.

Также напомним, Поисковик Google оскандалился из-за рекламы различных приложений для жителей самопровозглашенной "Донецкой народной республики". В частности, офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") обнаружил в Google рекламу пассажирских перевозок в "ДНР", сервисов такси и новостных порталов оккупантов.