Следующей будет карта "дырляндии"? Google оскандалился из-за "ДНР"

Поисковик Google попал в скандал из-за "ДНР" / Главред

Поисковик Google оскандалился из-за рекламы различных приложений для жителей самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

В частности, офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") обнаружил в Google рекламу пассажирских перевозок в "ДНР", сервисов такси и новостных порталов оккупантов.

"Искренние поздравления с праздниками, Google! Как там у вас, случайно на ваших картах еще не появилась карта террористической организации "дырляндии"? Вот такая и вся ваша политика", – написал Штефан в Facebook.

facebook.com/shtirlitz53

facebook.com/shtirlitz53

facebook.com/shtirlitz53

Украинцев также возмутила беспринципность сотрудников Google.

"Я в шоке. С этим нужно что-то делать", "Всем этим гуглам до одного места, кого и что пихать в свой маркет. Главное, что бабло им капает, они и от "Аль-Каиды" разработки всунут", "Нужно писать жалобы", – пишут в соцсети.

Напомним, ранее американская компания Apple в своих сервисах стала указывать аннексированный Крым как регион России. В свою очередь, министр иностранных дел Вадим Пристайко призвал компанию Apple не лезть в глобальную политику.

Из-за "передачи" Крыма России посольство Украины в США обратилось к Apple и к Госдепартаменту - от корпорации потребовали исправить некорректное обозначение полуострова. Позже в Штатах Apple пригрозили санкциями.

В свою очередь, пресс-секретарь американской корпорации Apple Труди Мюллер сообщила, что корпорация в приложении Погода обозначила захваченный Крым "российским" только для российских пользователей из-за нового закона России.