Ремейк Final Fantasy VII займет очень много места на жестком диске

Скриншот из Final Fantasy VII Remake / Square Enix

Final Fantasy 7 Remake продолжает понемногу обрастать подробностями. На этот раз стало известно, сколько игра займет места на жестком диске консоли.

Об этом написано на обратной стороне обложки диска с игрой, фото корейской версии которой утекло в интернет. На ней указано, что FF7 Remake будет весить 100 гигабайт, а внутри коробки будет сразу два диска, как было, к примеру, с Red Dead Redemption 2.

Слитое фото обложки Final Fantasy VII Remake / Pixelbuster

Столь больше количество занимаемой памяти скорее всего связано с несжатыми роликами, которых в игре наверняка будет очень много. Подобная ситуация уже случалась с Final Fantasy XV, когда игра тоже весила около 100 гигабайт.

При этом со временем Square Enix может выпустить патч, который сожмет ролики без потери их качества. Тогда игра будет весить меньше.

Final Fantasy VII Remake - японская ролевая игра (JRPG) от студии Square Enix. Она станет ремейком игры Final Fantasy VII, которая вышла в 1997 году. Игра пока числится эксклюзивом PS4, но временным. Официальной информации нет, однако все равно существует вероятность, что Final Fantasy VII Remake PC тоже не обделит вниманием.

У Final Fantasy VII Remake дата выхода уже известна - 10 апреля 2020 года.

Final Fantasy VII Remake - трейлер