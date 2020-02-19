  1. Главная
  3. Техно

Легендарная игра Готика получит полноценный ремейк

19 февраля 2020, 11:42

Изначально издатель THQ Nordic просто замерял интерес к возможному ремейку Готики, но теперь принял решение.

Скриншот из игры
Скриншот из игры Gothic Playable Teaser / THQ Nordic

Легендарная серия игр Gothic (Готика) давно заняла важное место в сердцах многих фанатов. И теперь издатель THQ Nordic объявил, что займется созданием полноценного ремейка первой части.

Сначала компания проверила интерес игроков, выпустив в Steam в декабре 2019 года игру под названием Gothic Playable Teaser. Она представляла собой кусочек первой Готики, причем переработанный студией THQ Nordic Barcelona под современные стандарты. Тогда же авторы заявили, что если идея игрокам понравится, то это заставит задуматься о масштабном ремейке.

В тизер сыграло 180 тысяч игроков. Затем THQ Nordic запустила опрос. И в нем выяснилось, что 94.8 процента проголосовавших хотят, чтобы компания занялась ремейком первой Готики.

Результаты опроса по поводу ремейка Готики
Результаты опроса по поводу ремейка Готики / THQ Nordic

Теперь издатель займется формированием полноценной студии в Барселоне. Именно она и будет отвечать за Gothic ремейк. Никаких других подробностей у THQ Nordic пока нет. 

Изначально Готика - игра студии Piranha Bytes, породившая трилогию и целый поджанр ролевых игр. Готика, Готика 2 и Готика 3 все получили признание игроков, пускай критики и отмечали некоторую топорность и шероховатость почти всех аспектов игры.

С тизером могли ознакомиться все, ведь Готика ремейк скачать можно было бесплатно для владельцев игр студии Piranha Bytes.

Готика ремейк - трейлер

THQ Nordic Gothic игры на ПК игры
Сейчас вы просматриваете новость «Легендарная игра Готика получит полноценный ремейк». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:16
Заменить Коболева в Нафтогазе: Аваков и Гончарук отвергли идею Милованова
13:13
Быстрее звука: новая распродажа Steam посвящена ежику Сонику
13:05
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: случайный интим, капканы и измена
12:51
У Путина прокомментировали уход в отставку Суркова
12:50
Песочный человек: появились подробности съемок сериала
12:39
Операция "Утилизация": медреформа уничтожит 70% больниц в Украине мнение
12:29
Катастрофа Боинга МАУ: в Иране заявили о проблеме с "черным ящиком"
12:29
"Строят из себя обиженных бывших": Влащенко распекла Геращенко из-за побега от Шария
12:26
Матрица 4 : кадры со съемок с Нео и Тринити слили в сеть
12:23
GTA IV вернется в Steam в урезанном виде
12:03
Дрогобычский Эйнштейн: на Львовщине повесился известный профессор
11:51
Великий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытные Видео
11:50
Косатка - The Hardkiss представили новую песню и клип Видео
11:42
Легендарная игра Готика получит полноценный ремейк
11:40
Предложение Зеленского о совместном патрулировании логично - Волкер
11:30
Палочная дисциплина: офицер ВСУ перед строем забил бойца до смерти
11:23
"Промышленный" уровень: стало известно, сколько паспортов РФ раздали на Донбассе
10:56
"Шаг назад": президент Грузии осудила возобновление боев на Донбассе Видео
10:56
"Нельзя, как рак, отступать назад": Бессмертный дал совет Зеленскому
10:55
Втеча Геращенко від Шарія - погана міна при не менш поганій грі мнение Видео
10:51
Бывшую Кличко избил новый бойфренд-содержанец
10:31
Одруження наосліп 6 сезон 4 выпуск смотреть онлайн 18-02-2020 Видео
10:26
"Картина - Изгнание бесов": Геращенко сбежала от Шария, как "черт от ладана" - видео Видео
10:14
Пять стран ЕС в Совбезе ООН выступили с важным заявлением в поддержку Украины
10:02
Волкер пояснил, чего Россия хочет добиться от Украины оккупацией Донбасса
10:02
Концессия вузов и больниц - очередной грабеж Украины мнение
09:47
В СНБО рассказали, на каких условиях планируют закончить войну на Донбассе Видео
09:25
Буйство коронавируса: лайнер Diamond Princess покинули первые пассажиры после карантина
09:25
За украинцами в Ухань вылетел самолет: видео взлета
08:56
"Хотят ли русские войны": постпред Украины в ООН поддел РФ цитатой из стиха
08:55
Эксперт предупредил о новом наступлении России на Донбассе
08:45
Зеленский застрял между войной и миром мнение
08:31
В колледже Тернополя - массовое отравление учеников
07:59
На Донбассе боевики 22 раза открывали огонь: шесть бойцов ЗСУ пострадали, один - погиб
07:37
Гороскоп на 19 февраля всех знаков Зодиака: гадостный провтык, подкопы врагов и предательство
07:36
Украинцев обдирают тарифами даже в рекордно теплую зиму мнение
07:23
Коронавирус в Китае: ситуация впервые переломилась в лучшую сторону
07:15
"Что делает рука?": голую Кристину Асмус заподозрили в мастурбации
06:59
Обстрел - доказательство, что с РФ договариваться о мире бесполезно мнение
06:55
Ночью из Киева в Китай вылетел самолет для эвакуации украинцев
06:48
Гороховый суп с копченостями, курицей или ребрышками: лучшие рецепты Видео
06:35
Мода 2020 весна – в моду вернулись брюки-карго и кожаные штаны фото Фото
06:04
20.02.2020 и 22.02.2020: чем опасны "красивые" даты и что нельзя делать
05:41
Комаровский разгромил новомодную сказку о молочке Видео
05:22
Как есть сладкое и не толстеть: диетолог раскрыла простой секрет
05:01
Хочешь секса, но нет рефлекса: почему женщины отказывают в интиме
04:28
Бесправная часть "русского мира": дипломат предупредил Украину об опасности
03:03
Удача и признание: астролог назвала триумфаторов февраля
02:15
Китайский коронавирус: в ВОЗ поделились обнадеживающими данными Видео
01:48
Медики рассказали, как легко и просто бороться с высоким давлением
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять