Легендарная игра Готика получит полноценный ремейк

Скриншот из игры Gothic Playable Teaser / THQ Nordic

Легендарная серия игр Gothic (Готика) давно заняла важное место в сердцах многих фанатов. И теперь издатель THQ Nordic объявил, что займется созданием полноценного ремейка первой части.

Сначала компания проверила интерес игроков, выпустив в Steam в декабре 2019 года игру под названием Gothic Playable Teaser. Она представляла собой кусочек первой Готики, причем переработанный студией THQ Nordic Barcelona под современные стандарты. Тогда же авторы заявили, что если идея игрокам понравится, то это заставит задуматься о масштабном ремейке.

В тизер сыграло 180 тысяч игроков. Затем THQ Nordic запустила опрос. И в нем выяснилось, что 94.8 процента проголосовавших хотят, чтобы компания занялась ремейком первой Готики.

Результаты опроса по поводу ремейка Готики / THQ Nordic

Теперь издатель займется формированием полноценной студии в Барселоне. Именно она и будет отвечать за Gothic ремейк. Никаких других подробностей у THQ Nordic пока нет.

Изначально Готика - игра студии Piranha Bytes, породившая трилогию и целый поджанр ролевых игр. Готика, Готика 2 и Готика 3 все получили признание игроков, пускай критики и отмечали некоторую топорность и шероховатость почти всех аспектов игры.

С тизером могли ознакомиться все, ведь Готика ремейк скачать можно было бесплатно для владельцев игр студии Piranha Bytes.

Готика ремейк - трейлер