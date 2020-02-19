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Взрывы и странные механизмы: в Steam вышла веселая игра о создании машин-убийц

19 февраля 2020, 14:55

Стоит она очень дешево, зато удовольствия вам явно подарит море.

Пример машины-убийцы из
Пример машины-убийцы из Besiege / Spiderling Studios

Возможно, вы когда-нибудь слышали о Besiege. Это безумно веселая игра о конструировании машин разной степени сложности, при помощи которых нужно разрушать, убивать и сеять хаос. И игра наконец-то добралась до релиза.

В раннем доступе она появилась еще 28 января 2015 года. Разработчики полировали ее свыше пяти лет, и 19 февраля версия 1.0 наконец-то стала доступной для всех.

В релизной версии появились новые блоки логики, которые помогут сделать ваши механизмы еще продвинутее. Также сюжетную кампанию теперь наконец-то можно пройти полностью.

Новые блоки в Bisiege
Новые блоки в Besiege / Spiderling Studios

Так что если ваш внутрений инженер-конструктор жаждет разрушений, то Besiege подойдет вам идеально.

В Steam Besiege цена составляет 169 гривен. Но сейчас ее можно купить по скидке в 50 процентов, то есть всего за 84 гривны. Поверьте, по эмоциям она окупится в первый же час, когда вы решите создать, скажем, огромный таран или огненную катапульту.

Игру очень сильно любят всевозможные ютуберы. К примеру, вот как играл в Besiege PewDiePie.

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