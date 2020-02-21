Авторы Мандалорца рассказали, как игровой движок Unreal Engine 4 помог на съемках

Кадр из сериала Мандалорец

YouTube-канал ILMVFX, посвященный спецэффектам в кино и сериалах, выпустил новое видео о шоу Disney The Mandalorian (Мандалорец). Из него можно узнать, как эта часть франшизы Star Wars связана с видеоиграми.

Главная инновация в сериале - использование трехмерных задников вместо хромакея, когда сначала все снимается на зеленом фоне, а уже потом добавляются декорации и окружение. В Мандалорце была более продвинутая технология, ведь все задники оказались готовы прямо во время съемок. Сделали их специалисты по графике на основе игрового движка Unreal Engine 4.

Unreal Engine 4 - движок студии Epic Games. С первой его версии стартовала серия шутеров Unreal. Сейчас Unreal Engine 4 скачать бесплатно может любой желающий прямо с официального сайта. На Unreal Engine 4 игры создаются достаточно активно. К примеру, на этом движке сделали Tekken 7, PlayerUnknown's Battlegrounds и Fortnite. Также именно на нем разрабатывается S.T.A.L.K.E.R. 2 (Сталкер 2).

Использование Unreal Engine 4 в Мандалорце помогло вывести графику на новый уровень. Актеры теперь видели конкретные предметы и локации, а не просто зеленый фон, что помогло им сосредоточиться на своих образах и сценах. Освещение также оказалось максимально реалистичным. В итоге локации на Unreal Engine 4 начали применять даже в простейших сценах.

Продюсер сериала Джон Фавро отметил, что его интерес к Мандалорцу связан в том числе и с передовыми технологиями, которые использовались во время съемок.

Посмотреть на них в действии можно в видео ниже.

Мандалорец - крайне популярный сериал от Disney, часть вселенной Звездные войны. Мандалорец 2 сезон точно будет, и мы собрали всю известную информацию о нем.