Бесплатные крутые игры для PS Plus марта утекли в сеть раньше времени

Кадр из Shadow of the Colossus / Sony

Бесплатные игры для PlayStation 4 по подписке PS Plus - это всегда здорово. И мартовская подборка халявы утекла в сеть раньше времени. Если она правдива, то игры владельцам ПС4 достанутся невероятно крутые.

За слив стоит благодарить польскую рекламу. На баннере видно, что подписчикам PS+ достанутся Shadow of the Colossus и Sonic Forces.

Польский баннер игр PS Plus

Shadow of the Colossus - PS4-эксклюзив, причем один из лучших. В нем вам предстоит в роли обычного человека сражаться против гигантских колоссов, и для начала еще нужно понять, как же их убивать. Заодно это притча о самопожертвовании и обмане.

Shadow of the Colossus - трейлер

Sonic Forces - последняя трехмерная часть серии игр о приключениях сверхзвукового ежа Соника. Она получила довольно прохладный прием у критиков и игроков, но после выхода фильма Соник в кино интерес к ней может быть чуть выше.

Sonic Forces - трейлер

На PS4 бесплатные игры можно будет забрать уже 3 марта, если вы подписаны на сервис PS Plus. Но реклама может оказаться фейком, так что относитесь настороженно.

Ранее мы рассказывали, в какие лучшие эксклюзивы PS4 стоит поиграть всем.