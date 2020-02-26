Horizon Zero Dawn на ПК уже близко? Найдено новое доказательство

Кадр из игры Horizon Zero Dawn / Sony

Слухи о выходе Horizon Zero Dawn на PC ходят где-то последние полгода. Но тут появилось новое подтверждение, которое может указывать, что PS4-эксклюзив все-таки заглянет на "царскую платформу".

Страница игры была обнаружена на французском сайте Amazon. Информации почти нет, разве что в качестве платормы указана операционная система Windows, а издателем значится сама Sony.

Страница Horizon Zero Dawn на Amazon

Ранее о выходе Horizon Zero Dawn на PC сообщал журналист западного сайта Kotaku Джейсон Шрайер. Он известен своими инсайдами, которые часто оказываются правдой. Релиз Horizon Zero Dawn PC якобы поможет продажам PlayStation 5, на которой выйдет уже следующая часть игры.

А до Шрайера ту же информацию сообщал журналист и блогер Антон Логвинов. Он же указал, что игра выйдет в феврале 2020 года.

Пока все данные сходятся. 28 февраля у игры будет годовщина - с релиза пройдет 3 года. Возможно, именно тогда и состоится анонс.

Horizon Zero Dawn - один из главных эксклюзивов Sony, рассказывающий о мире, в котором доминируют роботы-динозавры, а человечество откатилось до уровня общин и племен. Игра получила признание у игроков и критиков, а также запомнилась всем невероятно красочной графикой.

Horizon Zero Dawn - трейлер