Создатели Final Fantasy VII Remake представили три красочные темы для PS4

Кадр из Final Fantasy VII Remake / Square Enix

До релиза Final Fantasy VII Remake осталось меньше месяца, потому Square Enix решила немного подогреть интерес к игре не самым стандартным способом. Разработчики показали сразу три динамические темы для PlayStation 4, причем одну из них может бесплатно получить каждый.

Первая тема посвящена главным героям - Клауду, Тифе, Баррету и Айрис. Если вы скачаете Final Fantasy 7 Remake демо до 10 апреля, то вам дадут ее абсолютно бесплатно.

Вид первой динамической темы по Final Fantasy 7 Remake

На второй теме можно увидеть Мидгар. Именно в этом городе развернутся события Final Fantasy 7 Remake, пускай в оригинальной Final Fantasy 7 это была всего лишь начальная локация. Эту динамическую тему скоро получат все подписчики сервиса PS Plus.

Вид второй динамической темы по Final Fantasy 7 Remake

Третью тему получить будет сложнее всего. Ее дадут за предзаказ FF7R на Amazon или через различные ритейл-магазины. На ней изображен Сефирот, главный злодей игры.

Вид третьей динамической темы по Final Fantasy 7 Remake

Final Fantasy VII Remake дата выхода - 10 апреля 2020 года. Игра будет лишь первым эпизодом полной переработкой оригинальной Final Fantasy VII, которая вышла в далеком 1997 году. Final Fantasy VII Remake на PC может выйти со временем, так как игра пока значится лишь временным эксклюзивом PS4.

Сюжет расскажет о бывшем солдате Клауде, который присоединяется к группе террористов, сражающихся со злой корпорацией Shinra. Последняя истощает ресурсы планеты, причем речь не только о полезных ископаемых, а о самой жизненной энергии.

Final Fantasy VII Remake - трейлер