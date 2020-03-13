Создатели Final Fantasy VII Remake представили три красочные темы для PS4

Причем одну из них может получить каждый совершенно бесплатно.
До релиза Final Fantasy VII Remake осталось меньше месяца, потому Square Enix решила немного подогреть интерес к игре не самым стандартным способом. Разработчики показали сразу три динамические темы для PlayStation 4, причем одну из них может бесплатно получить каждый.
Первая тема посвящена главным героям - Клауду, Тифе, Баррету и Айрис. Если вы скачаете Final Fantasy 7 Remake демо до 10 апреля, то вам дадут ее абсолютно бесплатно.
На второй теме можно увидеть Мидгар. Именно в этом городе развернутся события Final Fantasy 7 Remake, пускай в оригинальной Final Fantasy 7 это была всего лишь начальная локация. Эту динамическую тему скоро получат все подписчики сервиса PS Plus.
Третью тему получить будет сложнее всего. Ее дадут за предзаказ FF7R на Amazon или через различные ритейл-магазины. На ней изображен Сефирот, главный злодей игры.
Final Fantasy VII Remake дата выхода - 10 апреля 2020 года. Игра будет лишь первым эпизодом полной переработкой оригинальной Final Fantasy VII, которая вышла в далеком 1997 году. Final Fantasy VII Remake на PC может выйти со временем, так как игра пока значится лишь временным эксклюзивом PS4.
Сюжет расскажет о бывшем солдате Клауде, который присоединяется к группе террористов, сражающихся со злой корпорацией Shinra. Последняя истощает ресурсы планеты, причем речь не только о полезных ископаемых, а о самой жизненной энергии.